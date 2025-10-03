अल्बानियाई प्रधानमंत्री एडी रामा ने डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी (EPC) की बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक भूगोल गलती पर मजाक उड़ाया. उनकी बातचीत को कैमरे में कैद किया गया, और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि रामा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ मुस्कुराते हुए बातचीत कर रहे हैं. उन्होंने ट्रंप की वर्ल्ड मैप और अंतरराष्ट्रीय समझ को लेकर हल्का-फुल्का मजाक किया, जिस पर दोनों राष्ट्राध्यक्ष भी हंस पड़े. रामा ने कहा, “आपको हमसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि आपने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा अल्बानिया और अजरबैजान के बीच किए गए शांति समझौते पर हमें बधाई नहीं दी.”

ट्रंप की गलतियों को माना जा रहा जिम्मेदार

इस घटना का सीधा कारण ट्रंप की बार-बार की गई गलतियों को माना जा रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने अतीत में कई पूर्वी यूरोपीय देशों और संघर्ष क्षेत्रों के बीच अंतर नहीं कर पाए. सितंबर 2024 में फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने गलती से अल्बानिया का नाम लेकर कहा था कि उन्होंने अजरबैजान और अल्बानिया के बीच युद्ध समाप्त कराया, जबकि वास्तविक संघर्ष आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच था.

भी ट्रंप ने कई बार दी गलत जानकारी

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक डिनर मीट में भी ट्रंप ने कई बार भूगोल की गलत जानकारी दी. उन्होंने कंबोडिया और आर्मेनिया के बीच युद्ध समाप्त कराने का दावा किया, जबकि ये देश एक-दूसरे से 4,000 मील से अधिक दूरी पर हैं और कभी आपसी संघर्ष में शामिल नहीं हुए.

इस वीडियो और रामा की हंसी-मजाक भरी प्रतिक्रिया ने वैश्विक नेताओं के बीच हल्की-फुल्की मुस्कान पैदा की और सोशल मीडिया पर इसे तेजी से शेयर किया जा रहा है.

