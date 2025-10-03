पाकिस्तान की पूर्व खिलाड़ी सना मीर ने कश्मीर को लेकर क्या कह दिया, मचा बवाल! अब बोलीं- 'मेरे दिल में...'
महिला विश्व कप 2025 में कमेंट्री के दौरान पाकिस्तान की पूर्व महिला खिलाड़ी सना मीर कश्मीर को लेकर दिए बयान के बाद विवादों में फंस गई हैं.
एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्तान विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ था कि महिला विश्व कप में एक नया बवाल खड़ा हो गया. पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान सना मीर कमेंट्री पैनल का हिस्सा थीं. बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच के दौरान उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी कर दी, जिसने खेल से ज्यादा राजनीतिक रंग ले लिया. यह घटना पाकिस्तान की पारी के 29वें ओवर में हुई, जब नतालिया परवेज बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरीं. सना मीर ने पहले कहा कि नतालिया कश्मीर से हैं, लेकिन तुरंत ही बयान बदलते हुए कहा कि 'आजाद कश्मीर' से हैं. नतालिया पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) से आती हैं, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है. इस टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही भारत में भारी विरोध शुरू हो गया.
पूर्व कप्तान सना मीर ने बयान के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सफाई दी. उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरी टिप्पणी को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और खेल जगत के लोगों पर अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है. मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि मेरी बात का उद्देश्य केवल एक खिलाड़ी की पृष्ठभूमि और उसके संघर्षपूर्ण सफ़र को उजागर करना था. मैंने महिला विश्व कप 2025 में जिस खिलाड़ी का उल्लेख किया, वह पाकिस्तान के एक खास क्षेत्र से आती हैं और मेरी मंशा केवल उनकी यात्रा और चुनौतियों को दर्शाने की थी. कमेंट्री के दौरान हम अक्सर खिलाड़ियों की प्रेरक कहानियां साझा करते हैं चाहे वे किसी भी देश या क्षेत्र से हों. उसी तरह मैंने उस खिलाड़ी का ज़िक्र किया, जैसा मैंने उसी दिन अन्य दो खिलाड़ियों के लिए भी किया.
Sana Mir is doing commentary for the ICC World Cup...— AT10 (@Loyalsachfan10) October 2, 2025
If someone is afraid of losing his/her respect
he/she thinks 10 times before saying anything
but she is from a country where there is no such thing as respect..
Remove her @ICC from the panel
pic.twitter.com/gC6C9oaXR9
खेल के दायरे में ही देखा जाए-सना मीर
सना मीर ने कहा कि कृपया इस टिप्पणी का राजनीतिकरण न करें. एक कमेंटेटर के तौर पर हमारा काम खेल, टीमों और खिलाड़ियों पर ध्यान केंद्रित करना है और उनकी साहस और दृढ़ता की कहानियों को दुनिया के सामने लाना है. मेरे दिल में किसी के लिए भी कोई दुर्भावना नहीं है और न ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा था. जिस स्रोत से मैंने खिलाड़ी की पृष्ठभूमि पर जानकारी ली थी, उसमें यह विवरण उपलब्ध था. बाद में उसे बदला गया है, लेकिन मैंने उसकी जानकारी का उल्लेख किया था. मेरा निवेदन है कि इसे खेल के दायरे में ही देखा जाए.
ये भी पढ़ें: 'भारत किसी के आगे नहीं झुकेगा, अमेरिकी टैरिफ बेअसर' रूस के राष्ट्रपति पुतिन की ट्रंप को बड़ी चेतावनी
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL