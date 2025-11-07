दुबई आज दुनिया के सबसे आधुनिक और आकर्षक शहरों में गिना जाता है. यह शहर अपने शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, विलासिता, रोजगार के अवसरों और पर्यटन स्थलों के कारण भारतीय यात्रियों की पहली पसंद बन चुका है. चाहे कोई व्यक्ति छुट्टियों पर जा रहा हो या व्यावसायिक उद्देश्य से, दुबई यात्रा से पहले सबसे महत्वपूर्ण कदम सही वीजा प्राप्त करना है. यही प्रक्रिया आपकी यात्रा को सुगम और कानूनी बनाती है.

दुबई सरकार अलग-अलग आवश्यकताओं के अनुसार अलग-अलग प्रकार के वीजा जारी करती है. यदि कोई व्यक्ति घूमने के उद्देश्य से जा रहा है तो उसके लिए टूरिस्ट वीजा सबसे उपयुक्त विकल्प होता है. यह वीजा 30 या 90 दिनों की अवधि के लिए जारी किया जाता है. वहीं, व्यापारिक मीटिंग या कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वालों को बिज़नेस वीजा की जरूरत होती है, जिसकी अवधि यात्रा के उद्देश्य के अनुसार तय की जाती है. इसके अलावा, जो यात्री किसी अन्य देश की उड़ान के दौरान दुबई में ठहरते हैं, उन्हें ट्रांजिट वीजा दिया जाता है, जो आमतौर पर 48 से 96 घंटे तक मान्य होता है. परिवार से मिलने या लंबे समय के लिए रुकने की योजना बनाने वाले लोगों के लिए फैमिली वीजा उपलब्ध होता है.

वीजा आवेदन करने की प्रक्रिया

दुबई वीजा प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल है, लेकिन हर एक फेज को सही तरीके से पूरा करना जरूरी है. सबसे पहले यात्रा के उद्देश्य के अनुसार वीजा प्रकार चुना जाता है. उसके बाद आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत एजेंसियों जैसे VFS Global, Emirates या Etihad Airways के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरा जाता है. आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज़ों को अपलोड करना होता है, जिनमें छह महीने की वैधता वाला पासपोर्ट, सफेद बैकग्राउंड वाली हालिया फोटो, फ्लाइट टिकट की प्रति, होटल बुकिंग या निवास प्रमाण, बैंक स्टेटमेंट और वीजा शुल्क भुगतान की रसीद शामिल होती है.

वीजा शुल्क वीजा की अवधि पर निर्भर करता है. 30 दिन का टूरिस्ट वीजा आम तौर पर 6 से 7 हजार रुपये में मिलता है, जबकि 90 दिन का वीजा 15 से 18 हजार रुपये तक हो सकता है. आवेदन जमा करने के बाद एक ट्रैकिंग नंबर प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देखी जा सकती है. अधिकांश मामलों में वीजा तीन से 5 वर्किंग डे के भीतर जारी कर दिया जाता है.

फ्लाइट टिकट और यात्रा से जुड़ी सावधानियां

दुबई वीजा के लिए आवेदन करते समय फ्लाइट टिकट पहले से बुक करना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में कन्फर्म टिकट की मांग की जा सकती है. भारत से दुबई के लिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता जैसे शहरों से सीधी उड़ानें उपलब्ध हैं. यात्री प्रायः दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (DXB) या अल मखतूम एयरपोर्ट (DWC) के माध्यम से प्रवेश करते हैं.

वीजा की अवधि खत्म होने से पहले दुबई छोड़ दें

यात्रा के दौरान यह सुनिश्चित करें कि वीजा की अवधि खत्म होने से पहले दुबई छोड़ दें. वीजा की अवधि पार करने पर जुर्माना या भविष्य की यात्रा पर प्रतिबंध लग सकता है. इसके अलावा, ट्रैवल इंश्योरेंस करवाना समझदारी भरा कदम है, क्योंकि कई एयरलाइंस अब इसे अनिवार्य मान रही हैं. आवेदन के समय दी गई सभी जानकारी आपके पासपोर्ट से पूरी तरह मेल खानी चाहिए, अन्यथा वीजा अस्वीकृत हो सकता है.

