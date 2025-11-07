हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वDubai Best Job: बिना डिग्री के UAE में पाएं लाखों की सैलरी वाली नौकरी! जानें कैसे मिलेगी

Dubai Best Job: बिना डिग्री के UAE में पाएं लाखों की सैलरी वाली नौकरी! जानें कैसे मिलेगी

अगर आपके पास कॉलेज की डिग्री नहीं है, फिर भी UAE यानी दुबई में लाखों की सैलरी वाली नौकरी मिल सकती है. जानिए कौन सी जॉब्स हैं, जिनमें बिना डिग्री भी सुनहरा करियर बन सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 07 Nov 2025 12:58 PM (IST)
संयुक्त अरब अमीरात आज रोजगार और पर्यटन दोनों के लिए दुनिया का प्रमुख केंद्र बन चुका है. यहां की चमचमाती इमारतें, आधुनिक सुविधाएं, टैक्स-फ्री वेतन और सुरक्षित जीवनशैली हर उस व्यक्ति को आकर्षित करती हैं, जो बेहतर भविष्य की तलाश में है. कई लोग सोचते हैं कि केवल पढ़े-लिखे या ऊंची डिग्री वाले ही यूएई में नौकरी पा सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है. यहां ऐसी कई नौकरियां हैं, जिनके लिए कॉलेज डिग्री की आवश्यकता नहीं होती. बस मेहनत करने की इच्छा और थोड़ा अनुभव होना जरूरी है. यही कारण है कि UAE jobs without degree आज इंटरनेट पर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले विषयों में से एक बन चुका है.

दुबई और अन्य अमीरात में ड्राइविंग का क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है. अगर किसी के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है और थोड़ी अंग्रेज़ी बोल सकता है तो टैक्सी या निजी चालक के रूप में आसानी से काम मिल सकता है. कई कंपनियां जैसे Dubai Taxi Corporation या निजी ट्रांसपोर्ट एजेंसियां अपने कर्मचारियों को अच्छी सैलरी और वीज़ा सुविधा देती हैं. मेहनती ड्राइवरों को कमीशन के रूप में अतिरिक्त आय का अवसर भी मिलता है.

रिटेल सेक्टर में कैशियर और सेल्स स्टाफ की मांग

यूएई के सुपरमार्केट, रेस्टोरेंट और फास्ट फूड चेन हमेशा नए कर्मचारियों की तलाश में रहते हैं. जिन लोगों ने 12वीं तक पढ़ाई की है और जिनकी मैथ में थोड़ी समझ है, वे आसानी से कैशियर की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं. यहां काम करने वालों को निश्चित वेतन के साथ-साथ टिप्स और ओवरटाइम पेमेंट से अतिरिक्त कमाई होती है. ग्राहकों से अच्छा व्यवहार और ईमानदारी इस नौकरी की सबसे बड़ी आवश्यकता मानी जाती है.

हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बेहतर अवसर

अगर किसी व्यक्ति को होटल या रेस्टोरेंट में काम करने का अनुभव है तो यूएई का हॉस्पिटैलिटी सेक्टर उसके लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकता है. वेटर, रूम सर्विस या होटल स्टाफ के रूप में काम करने वालों को अंतरराष्ट्रीय होटल ब्रांड्स जैसे Hilton और Jumeirah Group में नौकरी मिल सकती है. यहां वेतन के साथ टिप्स और सर्विस चार्ज जैसी अतिरिक्त आय भी होती है, जो कुल आय को काफी बढ़ा देती है.

तकनीकी कौशल रखने वालों के लिए नौकरियां

बिजली, प्लंबिंग या अन्य ट्रेड में आईटीआई डिप्लोमा रखने वालों के लिए यूएई में रोजगार की कोई कमी नहीं है. दुबई और अबूधाबी में लगातार निर्माण कार्य चलते रहते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिशियन और प्लंबर की मांग हमेशा बनी रहती है. ऐसे कामों में अनुभव और दक्षता के आधार पर वेतन भी अधिक मिलता है, साथ ही रहने की सुविधा भी कई कंपनियां उपलब्ध कराती हैं.

फ्यूल स्टेशन पर स्थिर रोजगार

उम्मीदवार जो स्थायी और सरल काम की तलाश में हैं, उनके लिए फ्यूल पंप अटेंडेंट की नौकरी एक अच्छा ऑप्शन है. ENOC और ADNOC जैसी बड़ी कंपनियां नियमित रूप से कर्मचारियों की भर्ती करती हैं. इस काम में ग्राहकों के वाहनों में ईंधन भरना और भुगतान लेना शामिल होता है. प्रशिक्षण आसान होता है और वर्क वीज़ा के साथ स्थिर आय की गारंटी मिलती है.

दुबई में नौकरी के लिए जरूरी दस्तावेज

यूएई में नौकरी पाने के लिए कुछ बुनियादी दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे वैध पासपोर्ट, अंग्रेज़ी में तैयार किया गया रिज्यूमे, पासपोर्ट साइज फोटो. अगर हो तो शिक्षा या अनुभव के प्रमाण पत्र. कुछ कंपनियां पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी मांगती हैं. ये सब दस्तावेज़ पूरी तैयारी के साथ रखने पर वीज़ा प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी की जा सकती है.

Published at : 07 Nov 2025 12:58 PM (IST)
