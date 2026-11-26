अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी टैरिफ नीति से वैश्विक व्यापार को हिला दिया है. अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) ने 25 नवंबर 2026 को भारत समेत 14 प्रमुख व्यापारिक साझेदारों पर नए टैरिफ का प्रस्ताव रखा है. भारत पर 25 प्रतिशत तक का अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है. एक बड़ी राहत भी है कि अगर भारत अमेरिका के साथ लंबित व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर लेता है, तो यह दर घटकर 17 प्रतिशत हो सकती है.

आखिर अमेरिका चाहता क्या है, भारत टैरिफ से कैसे बच सकता है और पाकिस्तान पर ट्रंप मेहरबान क्यों?

अमेरिका आखिर क्या चाहता है?

यह प्रस्ताव अमेरिकी कानून 'ट्रेड एक्ट ऑफ 1974' की धारा 301 के तहत जांच के बाद आया है. ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि भारत और अन्य देशों में सरकारी सब्सिडी और इंसेंटिव के कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 'स्ट्रक्चरल एक्सेस कैपेसिटी' पैदा हो गई है.

आसान शब्दों में कहें तो अमेरिका कह रहा है कि भारत सरकार कंपनियों को इतनी सब्सिडी दे रही है कि वे अपनी जरूरत से ज्यादा सामान बना रही हैं. यह अतिरिक्त सामान सस्ते दामों पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में आ रहा है, जिससे अमेरिकी निर्माताओं का कारोबार चौपट हो रहा है. भारत ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि भारत में किसी भी सेक्टर में ऐसी कोई 'अतिरिक्त क्षमता' नहीं है.

25% और 17% का खेल: भारत कैसे बचा सकता है कम रेट?

अमेरिका ने यहां 'गाजर और छड़ी' की नीति अपनाई है. USTR ने साफ किया है कि दरें दो तरह की होंगी:

25% का टैरिफ: अगर भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौता नहीं करता है, तो 25 प्रतिशत का टैरिफ लागू होगा.

अगर भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौता नहीं करता है, तो 25 प्रतिशत का टैरिफ लागू होगा. 17% का टैरिफ: अगर भारत एक 'रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट' पर हस्ताक्षर करता है, तो यह दर 17 प्रतिशत पर आ सकती है.

क्या यह टैरिफ अभी लागू हो गया है?

नहीं. अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीर के मुताबिक, इसे लागू होने में अभी कम से कम दो महीने का समय लगेगा. फिलहाल इस पर सार्वजनिक सुनवाई होनी है. भारत के पास अभी भी डील को फाइनल करने का मौका है.

अगर डील हो जाती है, तो भारत को वियतनाम (20%) और बांग्लादेश (18%) जैसे प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले बढ़त मिल सकती है.

भारत के किन सेक्टर्स पर पड़ेगा असर?

अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, जहां सालाना लगभग 104 अरब डॉलर का सामान जाता है. हालांकि, इस प्रस्ताव में कुछ बड़े सेक्टर्स को छूट भी मिली है:

फार्मास्युटिकल्स, एनर्जी प्रोडक्ट्स, सेमीकंडक्टर्स, स्टील, एल्युमीनियम और ऑटो कंपोनेंट्स के कुछ हिस्से इसके दायरे से बाहर हैं. जेफरीज की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के करीब 45% निर्यात पर इसका सीधा असर नहीं होगा.

ब्रोकरेज फर्म Emkay के मुताबिक, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी और मरीन प्रोडक्ट्स पर सबसे ज्यादा मार पड़ेगी. ये लेबर-इंटेसिव सेक्टर्स हैं, जहां मार्जिन बहुत कम होता है. 25% का टैरिफ इन उद्योगों को बर्बाद कर सकता है.

तो फिर पाकिस्तान को क्यों बख्शा गया?

अमेरिका ने जांच में पाकिस्तान, मैक्सिको और नॉर्वे को भी शामिल किया था, लेकिन टैरिफ की नई लिस्ट में सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ दिया गया. इसकी दो बड़ी वजहें हैं:

पाकिस्तान का एक्सपोर्ट प्रोफाइल: अमेरिका की यह जांच मुख्य रूप से बैटरी, स्टील, केमिकल, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे भारी उद्योगों पर केंद्रित थी. पाकिस्तान का अमेरिका को निर्यात इन सेक्टर्स में बहुत कम है. पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल के मुताबिक, पाकिस्तान के कुल अमेरिकी निर्यात का 82 प्रतिशत हिस्सा सिर्फ टेक्सटाइल और कपड़ों का है. चूंकि उसका एक्सपोर्ट उन सेक्टर्स में नहीं है जिनकी जांच की गई, इसलिए वह इस लिस्ट से बाहर हो गया.

अमेरिका की यह जांच मुख्य रूप से बैटरी, स्टील, केमिकल, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे भारी उद्योगों पर केंद्रित थी. पाकिस्तान का अमेरिका को निर्यात इन सेक्टर्स में बहुत कम है. पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल के मुताबिक, पाकिस्तान के कुल अमेरिकी निर्यात का 82 प्रतिशत हिस्सा सिर्फ टेक्सटाइल और कपड़ों का है. चूंकि उसका एक्सपोर्ट उन सेक्टर्स में नहीं है जिनकी जांच की गई, इसलिए वह इस लिस्ट से बाहर हो गया. अमेरिका के साथ सुधरते रिश्ते: ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में पाकिस्तान ने वॉशिंगटन के साथ अपने संबंधों को फिर से पटरी पर लाने की भारी कोशिश की है. सितंबर 2025 में ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर की व्हाइट हाउस में मेजबानी की थी. दोनों देशों ने व्यापार, निवेश और आतंकवाद-रोधी सहयोग को बढ़ाने पर सहमति जताई थी.

क्या पाकिस्तान को पूरी छूट मिल गई है?

बिल्कुल नहीं. पाकिस्तान पर भी अमेरिका में एक अलग कानून के तहत 10 प्रतिशत का टैरिफ पहले से लागू है, जो 24 जुलाई 2026 से लागू हुआ है. यह टैरिफ मजदूरों के शोषण और उसके प्रभावी प्रवर्तन न करने की जांच के आधार पर लगाया गया है.

पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका को 10% टैरिफ चुका रहा है, जबकि भारत फिलहाल 10% चुका रहा है, जो बढ़कर 25% हो सकता है.

तो अब आगे क्या होगा?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर भारत जल्दी कोई डील नहीं करता है, तो यह प्रस्ताव आगे बढ़ेगा. 5 जनवरी 2027 तक अमेरिकी सरकार को लिखित टिप्पणियां और सुनवाई में शामिल होने के अनुरोध जमा करने होंगे. 25 जनवरी 2027 से सेक्शन 301 कमेटी के सामने सार्वजनिक सुनवाई शुरू होगी.

भारत सरकार ने साफ कह दिया है कि वह अमेरिका के साथ बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करेगी. व्यापार मंत्री पीयूष गोयल पहले ही कह चुके हैं कि समझौता लगभग तैयार है और सिर्फ टैरिफ पर फाइनल मुहर लगनी बाकी है.