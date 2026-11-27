परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर देश की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है. केंद्र सरकार ने संसद के दोनों सदनों को चलाने का फैसला किया है. लोकसभा का दूसरा चरण 30 नवंबर से शुरू होगा, जबकि राज्यसभा में 2 दिसंबर को सदन चलेगा. दोनों सदनों की कार्यवाही 3 दिसंबर तक चलने की संभावना है.

इस छोटे सत्र में परिसीमन से जुड़े विधेयक और महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए नए सिरे से संवैधानिक संशोधन विधेयक लाए जाने की अटकलें तेज हो गई हैं. माना जा रहा है कि सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है.

लोकसभा की सीटें बढ़ाने की तैयारी

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, प्रस्तावित विधायी बदलावों में लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करने का प्रस्ताव शामिल हो सकता है. इसके तहत राज्यों में भी लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने की तैयारी है. हालांकि, सरकार ने अभी तक विशेष सत्र का आधिकारिक एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया है. अप्रैल में परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संवैधानिक संशोधन विधेयक को लोकसभा में जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं मिलने के कारण पारित नहीं किया जा सका था. अब सरकार की नए सिरे से कोशिश को इसी घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है.

जयराम रमेश बोले- संविधान पर हमले की तैयारी

विशेष सत्र की घोषणा के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि 14 अप्रैल 2026 को अंबेडकर जयंती की शाम मोदी सरकार ने परिसीमन विधेयकों को सार्वजनिक किया था. इन विधेयकों का 17 अप्रैल की रात वही हश्र हुआ, जिसके वे हकदार थे.

उन्होंने आरोप लगाया कि ऑपरेशन लोटस के 105 दिन बाद संविधान दिवस पर सरकार ने विशेष सत्र बुलाया है. सरकार को उम्मीद है कि इस बार वह अपने कथित तौर पर विवादित दो-तिहाई बहुमत के दम पर संविधान संशोधन विधेयक पारित करा लेगी. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या संविधान का इससे बड़ा अपमान और उस पर हमला हो सकता है? जयराम रमेश ने कहा कि लड़ाई जारी है.

शशि थरूर और केसी वेणुगोपाल ने भी सरकार को घेरा

जयराम रमेश की पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि यह लड़ाई भारतीय लोकतंत्र को बचाने, देश की एकता की रक्षा करने और संसद की गरिमा बनाए रखने के लिए है. वहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार पर चुनाव में वोट और सीटें चुराने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि परिसीमन विधेयक संसद की गरिमा और लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की एक और कोशिश होगा. संविधान दिवस पर संविधान की हत्या करने जैसा कदम उठाना लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक उड़ाने जैसा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस विधेयक को पारित नहीं होने देगी और सरकार की चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार है.

33 प्रतिशत नहीं, 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग

इस राजनीतिक विवाद के बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने भी महिला आरक्षण को लेकर अपनी मांग रखी है. पार्टी ने एक्स पर लिखा कि देश की आधी आबादी महिलाएं हैं और उन्हें बराबरी का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए. महिलाओं को केवल 33 प्रतिशत नहीं, बल्कि 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए.

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