साउथ कोरिया में परीक्षाओं में चीटिंग का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पूरे शिक्षा तंत्र को हिला दिया है. एक 34 वर्षीय व्यक्ति ने यूट्यूब पर कबूल किया कि उसने राष्ट्रीय परीक्षा में माइक्रो कैमरा और स्मार्टफोन के जरिए AI की मदद से नकल करके टॉप किया. इसके बाद जो हड़कंप मचा, उसने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक की नौबत ला दी. नकल रोकने के लिए इतिहास के सबसे सख्त और कुछ हद तक 'अजीब' नियम लागू करने पड़े. यह सिर्फ एक परीक्षा सुधार नहीं है. यह बताता है कि जब AI तकनीक और 'पूरी जिंदगी तय करने वाली परीक्षा' वाली सोच आमने-सामने होती है, तो समाज कितना बंट जाता है.

आखिर क्या है पूरा मामला और भारत में हाल क्या है?

साइंस फिक्शन जैसा नकल का तरीका

इस कांड में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह नहीं थी कि किसी ने नकल की, बल्कि यह थी कि नकल करने का तरीका पूरी तरह से बदल चुका है. पहले पर्ची या हाथ में लिखकर लाया जाता था, लेकिन अब AI चश्मे और माइक्रो कैमरों का जमाना है.

इस पूरे मामले की शुरुआत उस 34 वर्षीय हान वोन सियोक से हुई, जिसने टैक्स अकाउंटेंट की परीक्षा में 400 में से 397.5 नंबर हासिल किए थे. 15 नवंबर 2026 को हान ने यूट्यूब पर खुलासा किया कि उसने परीक्षा में छिपा हुआ माइक्रो कैमरा इस्तेमाल किया, सवालों की फोटो खींची और स्मार्टफोन से उन्हें AI को भेज दिया. AI ने जवाब तैयार किए और वह उन्हें पढ़कर परीक्षा पास कर गया.

इस घटना ने साबित कर दिया कि AI के जरिए नकल अब हकीकत बन चुकी है. इससे पहले हाल ही में हुई 'सुनेउंग' परीक्षा में भी कुछ छात्रों ने AI स्मार्ट ग्लास पहनकर नकल करने की कोशिश की. एक छात्र को शौचालय में स्मार्टफोन छिपाने के दौरान पकड़ा गया.

आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ इस साल साउथ कोरिया की विभिन्न राष्ट्रीय परीक्षाओं में स्मार्ट ग्लास से नकल करने के 12 मामले पकड़े गए, जो पहले की तुलना में दोगुने हैं. यहां तक कि रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि एक AI मॉडल ने 'सुनेउंग' के कोरियाई, अंग्रेजी और गणित के पेपर सिर्फ 10 मिनट में हल करके पूरे अंक हासिल कर लिए.

नए नियम कितने सख्त हैं?

ऐसी तकनीकी चीटिंग से निपटने के लिए कोरियाई सरकार ने जो रास्ते निकाले हैं, वे 'फिजिकल डिफेंस' की हद तक चले गए हैं:

सामूहिक सजा: पहले अगर कोई मैथ्स की परीक्षा में नकल करता पकड़ा जाता था, तो सिर्फ परीक्षा रद्द होती थी. अब अगर किसी छात्र को स्मार्ट डिवाइस रखने पर भी पकड़ा जाता है, तो उस दिन की सभी परीक्षाओं के अंक जीरो कर दिए जाएंगे और उसे स्कूल से निकाला भी जा सकता है.

पहले अगर कोई मैथ्स की परीक्षा में नकल करता पकड़ा जाता था, तो सिर्फ परीक्षा रद्द होती थी. अब अगर किसी छात्र को स्मार्ट डिवाइस रखने पर भी पकड़ा जाता है, तो उस दिन की सभी परीक्षाओं के अंक जीरो कर दिए जाएंगे और उसे स्कूल से निकाला भी जा सकता है. एयरपोर्ट जैसी सुरक्षा: देशभर के 2,387 हाई स्कूलों में कुल 7,989 मेटल डिटेक्टर तैनात किए गए हैं. छात्रों को परीक्षा हॉल में घुसने से पहले सुरक्षा जांच से गुजरना होगा. अगर कोई छात्र टॉयलेट जाकर वापस आता है, तो दोबारा जांच होगी. परीक्षा के दौरान स्कूल का Wi-Fi बंद रहेगा और टीचर्स मोबाइल ऐप से ब्लूटूथ और वायरलेस सिग्नल की लगातार निगरानी करेंगे.

देशभर के 2,387 हाई स्कूलों में कुल 7,989 मेटल डिटेक्टर तैनात किए गए हैं. छात्रों को परीक्षा हॉल में घुसने से पहले सुरक्षा जांच से गुजरना होगा. अगर कोई छात्र टॉयलेट जाकर वापस आता है, तो दोबारा जांच होगी. परीक्षा के दौरान स्कूल का Wi-Fi बंद रहेगा और टीचर्स मोबाइल ऐप से ब्लूटूथ और वायरलेस सिग्नल की लगातार निगरानी करेंगे. छिपे हुए कैमरों की जांच: चश्मे और बटनों में छिपे कैमरों से बचने के लिए सबसे अजीब नियम बनाया गया है. परीक्षा देने वाले हर छात्र का चश्मा चेक किया जाएगा. अगर छात्र ने बटन वाली शर्ट पहनी है, तो शिक्षक हर बटन पर एक स्टिकर लगाएंगे. सरकार ने छात्रों को सलाह दी है कि वे परीक्षा के दिन बिना बटन वाले ट्रैकसूट पहनकर आएं.

चश्मे और बटनों में छिपे कैमरों से बचने के लिए सबसे अजीब नियम बनाया गया है. परीक्षा देने वाले हर छात्र का चश्मा चेक किया जाएगा. अगर छात्र ने बटन वाली शर्ट पहनी है, तो शिक्षक हर बटन पर एक स्टिकर लगाएंगे. सरकार ने छात्रों को सलाह दी है कि वे परीक्षा के दिन बिना बटन वाले ट्रैकसूट पहनकर आएं. पेन और रबर भी नहीं: कैमरे वाले पेन से बचने के लिए स्कूल खुद छात्रों को परीक्षा के लिए पेन मुहैया कराएंगे.

बोर्ड परीक्षा जैसी बड़ी परीक्षाओं में गंभीर नकल पकड़े जाने पर सरकार ने परीक्षाओं से बैन की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 10 साल करने की योजना बनाई है. यानी एक बार नकल करने पर आप अगले 10 साल तक कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं दे पाएंगे.

आखिर एक परीक्षा के लिए इतनी सख्ती क्यों?

साउथ कोरिया में 'सुनेउंग' (CSAT) सिर्फ कॉलेज में एडमिशन का एग्जाम नहीं है, बल्कि इसे 'किस्मत का दरवाजा' माना जाता है. यह परीक्षा आपके करियर, शादी और सामाजिक स्तर तक को तय करती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि 'कॉलेज का नाम आपके साथ जीवनभर रहता है.' इस कॉम्पिटीशन के दो नतीजे हैं:

समाज निष्पक्षता के मामले में बहुत संवेदनशील है. जब कोई AI से नकल करता है, तो वह सिर्फ नियम नहीं तोड़ता, बल्कि उन लाखों आम परिवारों का भरोसा तोड़ता है जो मानते हैं कि मेहनत से किस्मत बदली जा सकती है. तकनीकी नकल को रोकने के लिए तकनीकी सुरक्षा हमेशा फेल होती है. कोरियाई मीडिया ने अपने एडिटोरियल में सवाल उठाया है कि असली समस्या यह है कि आज भी परीक्षाएं उसी चीज को पुरस्कृत करती हैं जो AI का इस्तेमाल सबसे अच्छी तरह करता है. सिर्फ मेटल डिटेक्टर और स्टिकर लगाने से इस बुनियादी दिक्कत का हल नहीं निकलेगा.

क्या साउथ कोरिया की तरह भारत में भी चौकसी है?

साउथ कोरिया ने जहां 'फिजिकल डिफेंस' का सहारा लिया, वहीं भारत एक अलग रास्ते पर चल रहा है. वह AI से ही AI को रोकने की कोशिश कर रहा है. नवंबर 2026 में भारतीय संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने परीक्षा केंद्रों पर AI-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू करने की योजना का ऐलान किया.

'कॉमन रजिस्ट्रेशन नंबर' और इंटरव्यू कमेटी को कंप्यूटर के जरिए रैंडमाइज करने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि तकनीक के जरिए नियमों को बायपास करने वाले छात्रों पर लगाम लगाई जा सके.

IIT कानपुर ने नवंबर 2026 में अपनी सेमेस्टर परीक्षाओं के दौरान परीक्षा हॉल के आसपास सिग्नल जैमर तैनात किए, ताकि मोबाइल और AI टूल्स की इंटरनेट कनेक्टिविटी पूरी तरह काट दी जाए. यह भारतीय शिक्षण संस्थानों में अपनी तरह का पहला बड़ा कदम था.

इसके अलावा उत्तर प्रदेश की PET-2026 परीक्षा ने बड़े पैमाने पर AI निगरानी का उदाहरण पेश किया. कुल 31,602 CCTV कैमरों को एक केंद्रीय कमांड सेंटर से जोड़ा गया. AI फेस रिकग्निशन, आधार ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक्स के जरिए 67 संदिग्ध छात्रों को चिह्नित किया गया.