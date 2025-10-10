नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने साल 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो के नाम का ऐलान किया है. मारिया कोरिना मचाडो को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुराना बयान वायरल हो रहा है. ट्रंप ने जनवरी 2025 में वेनेजुएला की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने को लेकर मारिया कोरिना की जमकर तारीफ की थी.

ट्रंप ने की थी मारिया कोरिना की तारीफ

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था, "वेनेज़ुएला की लोकतंत्र कार्यकर्ता मारिया कोरिना मचाडो और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति गोंजालेज लाखों लोगों के साथ सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे है. वे लोग वेनेज़ुएला के लोगों की आवाज और इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका में वेनेज़ुएला-अमेरिकी समुदाय के लोग आजाद वेनेज़ुएला का भारी समर्थन करते हैं और उसने मेरा भी पुरजोर समर्थन किया है. इन स्वतंत्रता सेनानियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए और उन्हें सुरक्षित और जीवित रहना चाहिए."





ट्रंप की उम्मीदों को लगा झटका

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पिछले कुछ दिनों दुनिया के कई देशों का युद्ध खत्म करने का दावा कर नोबेल शांति पुरस्कार में अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे. कोरिना मचाडो के नाम की घोषणा के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है. नोबेल कमेटी ने वेनेजुएला में तानाशाही से लोकतंत्र की ओर बढ़ाने में उनके नेतृत्व और संघर्ष का जिक्र किया.

मारिया कोरिना को ही क्यों मिला नोबेल प्राइज?

द नोबेल प्राइज के एक्स अकाउंट पर घोषणा करते हुए लिखा गया, "नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए उनके अथक कार्य और तानाशाही से लोकतंत्र में न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण बदलाव के संघर्ष के लिए मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार देने का फैसला लिया है." नोबेल कमेटी ने आगे कहा कि मारिया कोरिना के जीवन को गंभीर खतरा होने के बाद भी वह अपना काम करती रहीं. उनका यह चुनाव लाखों लोगों को प्रेरित करने वाला है.

