हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअब विदेश में भी 'मेक इन इंडिया'... इस देश में खुला भारत का पहला हथियारों का प्लांट; राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन

अब विदेश में भी 'मेक इन इंडिया'... इस देश में खुला भारत का पहला हथियारों का प्लांट; राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन

Rajnath Singh: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मोरक्को के कैसाब्लांका में TASL की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की स्थापना होना पूरे इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है.

By : नीरज राजपूत | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 23 Sep 2025 11:26 PM (IST)
Preferred Sources

‘आत्मनिर्भर भारत’ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ‘मेक फॉर द वर्ल्ड’ का सपना साकार होने लगा है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार (23 सितंबर, 2025) को उत्तरी अफ्रीकी देश मोरक्को में टाटा कंपनी के पहले मिलिट्री व्हीकल प्लांट का उद्घाटन किया. यह भारत का किसी दूसरे देश में पहला हथियारों का प्लांट है.

उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफतौर से कहा, ‘भारत के लिए आत्मनिर्भरता का अर्थ अलगाव नहीं, बल्कि ऐसी सामरिक-स्वतंत्रता विकसित करना है, जिससे अपने राष्ट्र की स्वतंत्र रूप से रक्षा कर सकें और साथ ही वैश्विक सहयोगियों के साथ जुड़ाव भी बनाए रखें.’ 

भारत के रक्षा उद्योग के लिए बड़ा कदम: राजनाथ

राजनाथ सिंह ने मोरक्को के कैसाब्लांका में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड (TASL) की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की स्थापना को एक ऐतिहासिक क्षण बताया. उन्होंने कहा, ‘यह महज (टाटा) कंपनी के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक उल्लेखनीय कदम है.’ TASL, टाटा संस की सब्सिडरी कंपनी है. समारोह के दौरान, मोरक्को के रक्षा मंत्री अब्देलतीफ लौदियी भी मौजूद थे.


अब विदेश में भी 'मेक इन इंडिया'... इस देश में खुला भारत का पहला हथियारों का प्लांट; राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन

APC में होगी 12 सैनिकों की बैठने की क्षमता

करीब 20 हजार स्क्वायर मीटर में फैली ये फैसिलिटी एडवांस आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल (APC) का निर्माण करेगी, जिसे व्हैप (WHAP) के नाम से भी जाना जाता है. व्हैप व्हीकल को टाटा ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (DRDO) के साथ मिलकर तैयार किया है. करीब 26 टन की इस मिलिट्री व्हीकल में ड्राइवर और कमांडर सहित कुल 12 सैनिकों की बैठने की क्षमता है. सीमावर्ती और दूर-दराज के उबड़-खाबड़ इलाकों में सैनिक इन गाड़ियों में बेहद तेजी से मूवमेंट कर सकते हैं.

ATGM और 30-40 mm की बंदूक से लैस होगा WHAP

खास बात यह है कि व्हैप एक एंफीबियस व्हीकल है, जो नदी-नालों को भी आसानी से पार कर सकती है. रेगिस्तान में भी इन गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा सकता है. मोरक्को में इस्तेमाल होने के चलते इन व्हैप व्हीकल्स को अफ्रीका के रेगिस्तान में कड़े परीक्षणों से गुजरना पड़ा है.

इन बख्तरबंद गाड़ियों पर गोली या फिर गोला बारूद का असर नहीं होता है. व्हैप में 30-40 एमएम की गन लगी हैं और ATGM यानी एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस किया जा सकता है. ट्रूप कमांडर खास टरेट के जरिए व्हीकल की छत से दुश्मन पर फायरिंग कर सकता है.

भारत और मोरक्को के लिए फायदेमंद साबित होगा यह प्लांट- राजनाथ

उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ‘यह प्लांट इस क्षेत्र और ग्लोबल मार्केट के बीच एक पुल भी है. क्योंकि मोरक्को को गेटवे-टू-अफ्रीका और यूरोप, मिडिल ईस्ट और अटलांटिक महासागर के बीच एक स्वाभाविक कड़ी के रूप में पहचाना जाता है.’


अब विदेश में भी 'मेक इन इंडिया'... इस देश में खुला भारत का पहला हथियारों का प्लांट; राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन

रक्षा मंत्री ने कहा, ‘दूसरी तरफ भारत अपनी बढ़ती हुई औद्योगिक और प्रौद्योगिकी बेस के साथ आज एक उभरता हुआ हब ऑफ इनोवेशन और ग्लोबल साउथ का एक विश्वसनीय साझेदार बनकर उभरा है. इसलिए यह प्लांट, दोनों ही देशों के लिए फायदेमंद होगा.’

मेक इन इंडिया के साथ मेक विद फ्रेंड्स पर भी कर रहे काम- राजनाथ

उन्होंने कहा, ‘भारत में ‘मेक इन इंडिया’ के साथ हम ‘मेक विद फ्रेंड्स’ के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत विश्वसनीय साझेदारों के साथ मिलकर हम कटिंग-एज टेक्नोलॉजी का विकास और उत्पादन करेंगे और अंततः मेक फॉर द वर्ल्ड के अंतर्गत हमारे इनोवेशन का लाभ पूरी दुनिया के साथ साझा हो पाएगा.’

सितंबर, 2024 में मोरक्को के रक्षा मंत्रालय ने टीएएसएल से व्हैप बख्तरबंद गाड़ियों को बनाने का करार किया था. व्हैप व्हीकल को टाटा ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (डीआरडीओ) के साथ मिलकर तैयार किया है.

चीन से सटी सीमा पर भारतीय सेना WHAP का करती है इस्तेमाल

भारतीय सेना इन व्हैप गाड़ियों को पहले से ही चीन सीमा से सटे पूर्वी लद्दाख में 17 हजार फीट की ऊंचाई पर सैनिकों के मूवमेंट के लिए इस्तेमाल करती है. इसके अलावा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) भी जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ इन विशेष गाड़ियों का इस्तेमाल कर रही है.

करार के मुताबिक, 18 महीने के भीतर टीएएसएल प्लांट से गाड़ियों का निर्माण शुरू होना था, लेकिन कंपनी ने तीन महीने पहले ही उत्पादन शुरू कर दिया है.. इस प्लांट से हर साल 100 व्हैप गाड़ियों का निर्माण हो सकता है. उसके बाद माना जा रहा है कि प्लांट से अफ्रीका के दूसरे देशों को ये गाड़ियों एक्सपोर्ट की जाएगी.

राजनाथ सिंह 22-23 सितंबर को दो दिवसीय दौरे पर मोरक्को पर हैं. यह भारतीय रक्षा मंत्री की उत्तरी अफ्रीकी देश की पहली यात्रा है, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक सहयोग को रेखांकित करती है.

यह भी पढ़ेंः दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़ी 7.44 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच, आय से अधिक संपत्ति मामले में ED का बड़ा एक्शन

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
Read
Published at : 23 Sep 2025 11:26 PM (IST)
Tags :
Make In India Morocco TATA INDIA TASL RAJNATH SINGH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘बुलडोजर एक्शन पर फैसले से बहुत संतुष्टि मिली क्योंकि…’, जानें देश के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने क्यों कही ये बात?
‘बुलडोजर एक्शन पर फैसले से बहुत संतुष्टि मिली क्योंकि…’, जानें देश के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने क्यों कही ये बात?
मध्य प्रदेश
इंदौर, उज्जैन सहित MP के कई शहरों में हेलीकॉप्टर सेवा को मंजूरी, मोहन सरकार का फैसला
इंदौर, उज्जैन सहित MP के कई शहरों में हेलीकॉप्टर सेवा को मंजूरी, मोहन सरकार का फैसला
बॉलीवुड
नेशनल अवॉर्ड से पहले पद्मश्री जीत चुके हैं शाहरुख खान, लंबी है अचीव्मेंट्स की लिस्ट
नेशनल अवॉर्ड से पहले पद्मश्री जीत चुके हैं शाहरुख खान, लंबी है अचीव्मेंट्स की लिस्ट
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज नहीं खेलेंगे जसप्रीत बुमराह? जानें टीम इंडिया के कोच ने क्या जवाब दिया
वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज नहीं खेलेंगे जसप्रीत बुमराह? जानें टीम इंडिया के कोच ने क्या जवाब दिया
Advertisement

वीडियोज

Philippines में क्या हुआ ? क्या एक और नेपाल जैसा 'EXPLOSION' होने वाला है?
Food Adulteration: दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुट्टू आटा खाने से 300 से अधिक लोग बीमार
2025 Volkswagen Tiguan R-Line India review: Worth the price? | Auto Live
Macron Stopped: New York में French President की गाड़ी रोकी, Donald Trump को किया फ़ोन!
Lamborghini Temerario India First look review: What all does a Rs 6 Crore car get? | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘बुलडोजर एक्शन पर फैसले से बहुत संतुष्टि मिली क्योंकि…’, जानें देश के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने क्यों कही ये बात?
‘बुलडोजर एक्शन पर फैसले से बहुत संतुष्टि मिली क्योंकि…’, जानें देश के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने क्यों कही ये बात?
मध्य प्रदेश
इंदौर, उज्जैन सहित MP के कई शहरों में हेलीकॉप्टर सेवा को मंजूरी, मोहन सरकार का फैसला
इंदौर, उज्जैन सहित MP के कई शहरों में हेलीकॉप्टर सेवा को मंजूरी, मोहन सरकार का फैसला
बॉलीवुड
नेशनल अवॉर्ड से पहले पद्मश्री जीत चुके हैं शाहरुख खान, लंबी है अचीव्मेंट्स की लिस्ट
नेशनल अवॉर्ड से पहले पद्मश्री जीत चुके हैं शाहरुख खान, लंबी है अचीव्मेंट्स की लिस्ट
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज नहीं खेलेंगे जसप्रीत बुमराह? जानें टीम इंडिया के कोच ने क्या जवाब दिया
वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज नहीं खेलेंगे जसप्रीत बुमराह? जानें टीम इंडिया के कोच ने क्या जवाब दिया
विश्व
भारत पर और टैरिफ लगाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? रूस से तेल खरीद को लेकर मार्को रुबियो ने बताया अमेरिका का प्लान
भारत पर और टैरिफ लगाएंगे ट्रंप? रूस से तेल खरीद को लेकर मार्को रुबियो ने बताया US का प्लान
महाराष्ट्र
Maharashtra: महाराष्ट्र में नवरात्रि के दौरान बंद होंगी मांस की दुकानें? शिंदे गुट ने साफ किया स्टैंड
महाराष्ट्र: नवरात्रि के दौरान बंद होंगी मांस की दुकानें? शिंदे गुट ने साफ किया स्टैंड
हेल्थ
Pakistan Vaccine Controversy: क्या है HPV वैक्सीन, जिसे लेकर पाकिस्तान में मचा बवाल? जानें इस पर भारत का क्या रुख?
क्या है HPV वैक्सीन, जिसे लेकर पाकिस्तान में मचा बवाल? जानें इस पर भारत का क्या रुख?
ट्रेंडिंग
जिस टाइगर को बचपन से पाला उसी ने मालिक को फाड़ डाला! शख्स को कच्चा चबा गया जंगल का ये दरिंदा- रूह कंपा देगी खबर
जिस टाइगर को बचपन से पाला उसी ने मालिक को फाड़ डाला! शख्स को कच्चा चबा गया जंगल का ये दरिंदा- रूह कंपा देगी खबर
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
ENT LIVE
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
ENT LIVE
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Embed widget