स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वभूकंप: मलबे में 37 घंटे दबे रहने के बाद जिंदा निकली, बाहर आने पर हुई मौत

भूकंप: मलबे में 37 घंटे दबे रहने के बाद जिंदा निकली, बाहर आने पर हुई मौत

कोलंबिया में सोमवार को आए 7.4 तीव्रता के भूकंप से अब तक 290 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है. 37 घंटे तक मलबे में दबी महिला, जिसे रेस्क्यू किया गया था उसे बचाया नहीं जा सका.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 16 Aug 2026 03:06 PM (IST)
Preferred Sources

कोलंबिया में सोमवार को आए 7.4 तीव्रता के भूकंप से अब तक 290 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है. इसके अलावा 4000 लोग घायल हुए हैं. सैंकड़ों लोग अभी भी लापता हैं. इन सबके बीच कोलंबिया की एक महिला मलबे के नीचे लगभग 37 घंटे तक फंसी रही थी, जिसे बाद में रेस्क्यू कर लिया गया था. हालांकि शुक्रवार (14 अगस्त) को उसकी चोटों के कारण मौत हो गई है.  

न्यूज एजेंसी AFP ने परिवारवालों के हवाले से बताया कि 32 साल की डेनिएला लार्गो को मंगलवार को परेरा शहर में मलबे से बाहर निकाला गया था, उस समय लोग काफी खुश हुए थे और उन्होंने खूब तालियां बजाईं थी. सोमवार को आई भयंकर आपदा से जूझ रहे कोलंबिया के लिए डेनिएला लार्गो एक उम्मीद की किरण बन गई थीं. शुक्रवार को गुजर गईं लार्गो अपने पीछे एक 12 साल का बेटा छोड़ गई हैं.

मृतका की मां ने क्या कहा
डेनिएला लार्गो की मां सैंड्रा मिलेना पेरेज ने AFP से बातचीत में कहा कि मैं बस यही चाहती हूं कि यह सब जल्द खत्म हो जाए. अधिकारियों के मुताबिक, इस भूकंप में अब तक कम से कम 294 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 4,000 लोग घायल बताए जा रहे हैं. 

डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी का बयान
डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक बचावकर्मी अभी भी कम से कम 320 ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जिनका कोई पता नहीं चल पाया है. सबसे ज्यादा तबाही वाले इलाकों में कर्मचारी भारी मशीनों का इस्तेमाल करके छतों और दीवारों के मलबे को हटा रहे हैं. अधिकारियों के मुताबिक, देशभर में 86 इमारतें ढह गईं, जबकि 1500 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है. 18 स्वास्थ्य केंद्रों और 52 स्कूलों को भी नुकसान हुआ है.

5 शहरों में रेड अलर्ट
इसके अलावा 7 एयरपोर्ट पर काम रोक दिया गया है और पांच शहरों में रेड अलर्ट जारी किया गया है. राष्ट्रपति ने इमरजेंसी कमेटी की बैठक बुलाकर राहत और बचाव अभियान की निगरानी शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें

हॉर्मुज पर जल्द अमेरिका का होगा कब्जा, राष्ट्रपति ट्रंप का चौंकाने वाला दावा

About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
Read More
Published at : 16 Aug 2026 03:06 PM (IST)
Tags :
Death Colombia EARTHQUAKE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भूकंप: मलबे में 37 घंटे दबे रहने के बाद जिंदा निकली, बाहर आने पर हुई मौत
भूकंप: मलबे में 37 घंटे दबे रहने के बाद जिंदा निकली, बाहर आने पर हुई मौत
विश्व
भारत के पड़ोसी देश 3.5 की तीव्रता का आया भूकंप, म्यांमार में डोली धरती
भारत के पड़ोसी देश 3.5 की तीव्रता का आया भूकंप, म्यांमार में डोली धरती
विश्व
बुर्ज खलीफा पर तिरंगा, UAE ने दोस्त भारत को किया सलाम
बुर्ज खलीफा पर तिरंगा, UAE ने दोस्त भारत को किया सलाम
विश्व
US-ईरान जंग से चीन का फायदा, प्रशांत महासागर में अब ड्रैगन पसारेगा पैर!
US-ईरान जंग से चीन का फायदा, प्रशांत महासागर में अब ड्रैगन पसारेगा पैर!
Advertisement

वीडियोज

Amit Shah On Vande Matarm: वंदे मातरम् पर Amit Shah का कांग्रेस पर हमला, कहा - 'जनता से मांगे माफी'
Vande Mataram Controversy: वंदे मातरम् पर कांग्रेस को बीजेपी ने घेरा, कहा- 'संविधान का अपमान किया'
Jharkhand Student Protest Update: छात्रों को नहीं सुन रही हेमंत सरकार! | Hemant Soren | ABP News
Akhil Sachdeva ने खोला राज, Emraan Hashmi ने खुद किया था Call; Awarapan 2 का गाना होगा खास
Awarapan 2 ने Batwara 1947 को पछाड़ा, Sunny Deol की फिल्म पर भारी पड़ी Emraan Hashmi की Movie
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'दोस्तों को खिलाना मेरी दिनचर्या', मोर को दाना खिलाते दिखे PM मोदी
'दोस्तों को खिलाना मेरी दिनचर्या', मोर को दाना खिलाते दिखे PM मोदी
महाराष्ट्र
राहुल को मिले नोटिस पर संजय राउत ने पूछा- इडियट असंसदीय शब्द कैसे?
राहुल को मिले नोटिस पर संजय राउत ने पूछा- इडियट असंसदीय शब्द कैसे?
Hockey
1994 से जिस टीम को नहीं हरा पाई भारत, हॉकी वर्ल्ड कप में अगला मैच उसी के साथ
1994 से जिस टीम को नहीं हरा पाई भारत, हॉकी वर्ल्ड कप में अगला मैच उसी के साथ
टेलीविजन
तारक मेहता फेम एक्ट्रेस बिना मेकअप हुईं स्पॉट, आपको याद है ये सोनू?
तारक मेहता फेम एक्ट्रेस बिना मेकअप हुईं स्पॉट, आपको याद है ये सोनू?
इंडिया
पहलगाम के बाद भारत ने कैसे तय किए टारगेट? डोभाल ने बताया ऑपरेशन का प्लान
पहलगाम के बाद भारत ने कैसे तय किए टारगेट? डोभाल ने बताया ऑपरेशन का प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी एयरपोर्ट पर कैसे चली गोली? जानें हादसे की पूरी कहानी
वाराणसी एयरपोर्ट पर कैसे चली गोली? जानें हादसे की पूरी कहानी
हेल्थ
Smoking Side Effects: क्या पहली ही सिगरेट से खराब होने लगते हैं फेफड़े? जानें सच
क्या पहली ही सिगरेट से खराब होने लगते हैं फेफड़े? जानें सच
टेक्नोलॉजी
मोबाइल की ब्लू लाइट से बचाएगा ये स्क्रीन प्रोटेक्टर? जानें सच्चाई
मोबाइल की ब्लू लाइट से बचाएगा ये स्क्रीन प्रोटेक्टर? जानें सच्चाई
ENT LIVE
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
ENT LIVE
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
Embed widget