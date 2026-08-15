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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वहॉर्मुज पर जल्द अमेरिका का होगा कब्जा, राष्ट्रपति ट्रंप का चौंकाने वाला दावा

हॉर्मुज पर जल्द अमेरिका का होगा कब्जा, राष्ट्रपति ट्रंप का चौंकाने वाला दावा

US Iran Conflict: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी संघर्ष के बीच रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज को लेकर बड़ा दावा किया है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 15 Aug 2026 07:22 AM (IST)
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US Iran Conflict: ईरान के साथ जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर बड़ा और विवादित दावा किया है. ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि ईरान को हराने के बाद अमेरिका जल्द ही रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र घोषित करेगा. 

ट्रंप बोले- ईरान को हराने के बाद होर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र घोषित करेंगे

न्यूयॉर्क में शुक्रवार को एक रैली के दौरान ट्रंप ने कहा,'ईरान को हराने के बाद... मैं होर्मुज जलडमरूमध्य को अमेरिका का क्षेत्र घोषित करूंगा.' यह बयान ऐसे समय आया है, जब होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है.

कुछ दिन पहले भी ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका का होर्मुज जलडमरूमध्य पर पूर्ण नियंत्रण है. उन्होंने अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को स्टील की दीवार बताया था. होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का बेहद महत्वपूर्ण मार्ग है. यहां से जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने के कारण ऊर्जा आपूर्ति और कीमतों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं.

ईरान ने ट्रंप की धमकी को किया खारिज

ईरान ने ट्रंप के दावे और धमकी को सिरे से खारिज कर दिया है. ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि रणनीतिक जलमार्ग तेहरान के नियंत्रण में रहेगा. उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को कब खोला या बंद किया जाएगा, इसका फैसला ईरान करेगा.

गरीबाबादी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ईरान का था, ईरान का है और ईरान का ही रहेगा. उन्होंने अमेरिका से कथित “रणनीतिक हार” की वास्तविकता स्वीकार करने की बात कही और कहा कि जब तक वॉशिंगटन इसे स्वीकार नहीं करता, ईरान नाकेबंदी जारी रखेगा.

अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की जारी रखी नाकेबंदी

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बीच अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखे हुए है. ट्रंप ने कहा कि नाकेबंदी का मतलब है कि “कोई जहाज तब तक नहीं गुजरता, जब तक हम नहीं चाहते.” ट्रंप ने बार-बार दावा किया है कि संघर्ष में ईरान की सैन्य क्षमता बुरी तरह कमजोर हुई है. हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि ईरान के पास अब भी कुछ मिसाइल और ड्रोन क्षमता मौजूद है. ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के पास अब बहुत कम मिसाइल और पहले की तुलना में कुछ ही ड्रोन बचे हैं.

तेल आपूर्ति पर बढ़ा संकट

होर्मुज से सामान्य परिस्थितियों में दुनिया की तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है. ईरान ने जहां जलमार्ग से जहाजों की आवाजाही पर प्रतिबंध जारी रखा है, वहीं अमेरिका ने भी अपनी नाकेबंदी बरकरार रखी है और तेहरान पर आगे आर्थिक दबाव बढ़ाने की चेतावनी दी है. इससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और तेल की कीमतों को लेकर चिंता और बढ़ गई है.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 15 Aug 2026 06:26 AM (IST)
Tags :
Donald Trump Breaking News Abp News DONALD Trump Strait Of Hormuz US Iran Conflict
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