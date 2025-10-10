हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपरमाणु ताकत की दौड़ में चीन लगा रहा लंबी छलांग, SIPRI रिपोर्ट में सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े

परमाणु ताकत की दौड़ में चीन लगा रहा लंबी छलांग, SIPRI रिपोर्ट में सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े

भारत का पड़ोसी देश चीन लगातार अपनी परमाणु शक्ति को मजबूत करने में लगा हुआ है. SIPRI की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, मात्र एक साल में ही चीन ने 100 नए परमाणु हथियार बना लिए हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 10 Oct 2025 09:36 PM (IST)
Preferred Sources

जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और वैश्विक मंदी से जूझ रही है, तब चीन चुपचाप अपने परमाणु वारहेड को मजबूत करने में जुटा है. स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिट्यूट (SIPRI) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, चीन का न्यूक्लियर स्टॉकपाइल अब तेजी से बढ़ रहा है.

2023 में चीन के पास जहां 410 परमाणु वारहेड थे, वहीं 2024 में यह संख्या 500 तक पहुंच गई. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ एक साल में चीन ने करीब 100 नए परमाणु हथियार जोड़ लिए और यह रफ्तार थम नहीं रही है. 2025 के शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि यह आंकड़ा और भी ऊपर जा सकता है.

भारत को बनानी होगी रणनीति

इसका असर सिर्फ एशिया पर नहीं, पूरी दुनिया के सामरिक संतुलन पर पड़ सकता है. अमेरिका, रूस, भारत और अन्य परमाणु संपन्न देशों की नजरें अब चीन की गतिविधियों पर और भी सतर्क हो चुकी हैं. भारत के लिए यह चेतावनी है कि उसे अपनी सुरक्षा नीति और परमाणु नीति पर नए सिरे से विचार करना पड़ सकता है. हालांकि चीन ने सार्वजनिक तौर पर 'नो फर्स्ट यूज' यानी पहले परमाणु हमला न करने की नीति को दोहराया है, लेकिन उसका तेजी से बढ़ता न्यूक्लियर पावर इस नीति को संदिग्ध बना रहा है.

साल 1964 में चीन ने किया था पहला परीक्षण

चीन ने आधिकारिक रूप से अपना परमाणु हथियार कार्यक्रम साल 1955 में शुरू किया, जिसे 'Project 596' नाम दिया गया. इसे सोवियत संघ की शुरुआती तकनीकी मदद मिली. उसके बाद साल 1964 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक किया. यह परीक्षण लोप नोर (Lop Nur) नामक स्थान पर किया गया और यह एक फिजन आधारित परमाणु बम था.

इस सफलतापूर्वक परीक्षण के बाद चीन दुनिया का पांचवा परमाणु हथियार संपन्न देश बन गया. इस लिस्ट में अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस पहले से शामिल थे. इसके बाद चीन ने 1964 से लेकर 1996 तक यानी 3 दशक तक लोप नूर में 45 परमाणु परीक्षण किए. 

350 नए मिसाइल साइलो बना रहा चीन

चीन ने मिसाइल आधारित परमाणु हथियारों का विकास और परीक्षण तेज किया. इसी दौरान अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें (ICBMs) और पनडुब्बी-लॉन्च प्रणाली विकसित की गई. हालांकि उसने Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT) पर हस्ताक्षर किया है, लेकिन अब तक उसे अनुमोदित (ratify) नहीं किया है.

2020 के बाद से चीन ने अपने परमाणु हथियारों के भंडार को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है. SIPRI और अमेरिकी रक्षा विभाग के अनुसार, अगर इसी रफ्तार से वृद्धि जारी रही तो 2035 तक चीन के वारहेड की संख्या 1500 से अधिक हो सकती है. SIPRI रिपोर्ट यह दावा करती है कि चीन लगभग 350 नए मिसाइल साइलो बना रहा है. या तो ये बन चुके हैं या निर्माण चरण में हैं. 

ये भी पढ़ें:- Nobel Peace Prize 2025: इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला नोबेल, रूस समेत इन देशों ने दिया था मजबूती से साथ

Published at : 10 Oct 2025 09:28 PM (IST)
Tags :
Nuclear Power SIPRI XI JINPING CHINA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप को नहीं मिला नोबेल प्राइज तो निराश हुए पुतिन, नेतन्याहू ने बताया कौन है असली हकदार
ट्रंप को नहीं मिला नोबेल प्राइज तो निराश हुए पुतिन, नेतन्याहू ने बताया कौन है असली हकदार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
तालिबानी मंत्री के भारत आने पर भड़के सपा सांसद जिया-उर-रहमान बर्क, सरकार पर लगाए आरोप
तालिबानी मंत्री के भारत आने पर भड़के सपा सांसद जिया-उर-रहमान बर्क, सरकार पर लगाए आरोप
विश्व
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
क्रिकेट
रविचंद्रन अश्विन ने बताया भारत क्यों दोनों बार नहीं जीत पाया WTC का खिताब, इसे ठहराया जिम्मेदार
रविचंद्रन अश्विन ने बताया भारत क्यों दोनों बार नहीं जीत पाया WTC का खिताब, इसे ठहराया जिम्मेदार
Advertisement

वीडियोज

Kaun Banega Mukhyamantri: 'बंटेंगे तो कटेंगे'..बिहार में वोट मिलेंगे? | Bihar Election | Chapara
Marks Scandal: जोधपुर की MBM University में नंबरों की 'लूट', 100 में से मिले 138 अंक!
Bihar Politics: JDU में बड़ी टूट, पूर्व सांसद Santosh Kushwaha समेत कई नेता RJD में शामिल
Gold बेचने पर कितना Tax देना पड़ेगा? 2024 के नए Tax Rules का सच!||Gold | Tax | Paisa Live
1 October से Atal Pension Yojana में बड़ा बदलाव! जानें नए Form के 3 अहम Updates | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप को नहीं मिला नोबेल प्राइज तो निराश हुए पुतिन, नेतन्याहू ने बताया कौन है असली हकदार
ट्रंप को नहीं मिला नोबेल प्राइज तो निराश हुए पुतिन, नेतन्याहू ने बताया कौन है असली हकदार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
तालिबानी मंत्री के भारत आने पर भड़के सपा सांसद जिया-उर-रहमान बर्क, सरकार पर लगाए आरोप
तालिबानी मंत्री के भारत आने पर भड़के सपा सांसद जिया-उर-रहमान बर्क, सरकार पर लगाए आरोप
विश्व
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
क्रिकेट
रविचंद्रन अश्विन ने बताया भारत क्यों दोनों बार नहीं जीत पाया WTC का खिताब, इसे ठहराया जिम्मेदार
रविचंद्रन अश्विन ने बताया भारत क्यों दोनों बार नहीं जीत पाया WTC का खिताब, इसे ठहराया जिम्मेदार
इंडिया
बूंद-बूंद को तरसेगा पाकिस्तान! सिंधु जल संधि टूटने के बाद एक और झटका, भारत ने सावलकोट परियोजना को दी मंजूरी
बूंद-बूंद को तरसेगा पाकिस्तान! सिंधु जल संधि टूटने के बाद एक और झटका, भारत ने सावलकोट परियोजना को दी मंजूरी
बॉलीवुड
जवानी में इतने हैंडसम थे बॉबी देओल, तस्वीरें देखेंगे तो आर्यन खान-कार्तिक को भी भूल जाएंगे
जवानी में इतने हैंडसम थे बॉबी देओल, तस्वीरें देखेंगे तो आर्यन खान-कार्तिक को भी भूल जाएंगे
हेल्थ
सिगरेट के मुकाबले तंबाकू से तेजी से बढ़ता है कैंसर का खतरा, स्टडी में सामने आया सच
सिगरेट के मुकाबले तंबाकू से तेजी से बढ़ता है कैंसर का खतरा, स्टडी में सामने आया सच
क्रिकेट
इन 5 खिलाड़ियों को रिलीज करेगी चेन्नई सुपर किंग्स, लिस्ट में टी20 का सबसे बड़ा ऑलराउंडर भी शामिल
इन 5 खिलाड़ियों को रिलीज करेगी चेन्नई सुपर किंग्स, लिस्ट में टी20 का सबसे बड़ा ऑलराउंडर शामिल
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
Embed widget