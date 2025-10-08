कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी में जुट गए हैं. उन्होंने मंगलवार (7 अक्टूबर) को ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा कि वे परिवर्तन को पसंद करने वाले राष्ट्रपति हैं. अहम बात यह है कि कनाडाई पीएम ने ट्रंप के झूठे दावों को भी सही ठहरा दिया. उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर का भी जिक्र किया.

ओवल ऑफिस में ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान कार्नी ने कहा, ''आप परिवर्तन लाने वाले राष्ट्रपति हैं. अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, नाटो साझेदारों की रक्षा व्यय के प्रति प्रतिबद्धता, भारत और पाकिस्तान से लेकर अजरबैजान और आर्मेनिया तक शांति की दिशा में प्रयास और ईरान को आतंक की शक्ति के रूप में कमजोर करना, ये सब आपके नेतृत्व में संभव हुआ है.''

ट्रंप के दावों को भारत ने कर दिया था खारिज

अप्रैल में प्रधानमंत्री चुने गए कार्नी इस वर्ष मई में व्हाइट हाउस आए थे. ट्रंप ने कई बार यह दावा दोहराया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव रोकने में मदद की है. भारत ने हालांकि पाकिस्तान के साथ सैन्य कार्रवाई स्थगित करने में किसी तीसरे पक्ष की भूमिका को सिरे से खारिज किया है. भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया था. इस दौरान पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित नौ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था. भारत के ऑपरेशन के दौरान सौ से ज्यादा आतंकी मारे गए थे.

भारत-अमेरिका के बीच बढ़ी दूरियां

दरअसल इन दिनों भारत और अमेरिका के रिश्ते उतार-चढ़ाव के दौर से गुजर रहे हैं. ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया था. इसके बाद वीजा नियमों को लेकर भी सख्ती दिखाई थी. ट्रंप ने भारत से दूरी बढ़ाने के साथ ही पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे कर लिए हैं. पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर हाल ही में ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे थे.

इनपुट - पीटीआई