कनाडा में गिरफ्तार हुआ खालिस्तानी आतंकी, पन्नू की पर्सनल सिक्योरिटी में रहता था तैनात

कनाडा ने खालिस्तानी इंद्रजीत सिंह गोसल को गिरफ्तार कर लिया है. यह कार्रवाई भारत और कनाडा के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक के बाद की गई. गोसल, सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) के घोषित आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के निजी सुरक्षा अधिकारी (PSO) के रूप में काम करता था. भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कनाडा की मार्क कार्नी सरकार पर खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का दबाव बनाया था, जिसके बाद यह गिरफ्तारी संभव हुई.

पिछले साल भी किया था गिरफ्तार

36 वर्षीय इंद्रजीत सिंह गोसल को कनाडा की पुलिस ने पिछले साल नवंबर में ग्रेटर टोरंटो एरिया (GTA) में एक हिंदू मंदिर में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया था. हालांकि बाद में उसे शर्तों पर रिहा कर दिया गया था.

इंद्रजीत सिंह गोसल कनाडा में खालिस्तान के लिए जनमत संग्रह कराने का प्रमुख समन्वयक (Coordinator) माना जाता है. हाल ही में उसे हथियारों से जुड़े अपराधों के आरोप में फिर से गिरफ्तार किया गया है. इसके अलावा, वह खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू का सहयोगी और व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी (PSO) भी है. भारत सरकार ने गुरपतवंत सिंह पन्नू को खालिस्तानी आतंकवादी के रूप में नामित किया है.

कनाडाई सरकार ने पेश की थी आंतरिक रिपोर्ट

सितंबर की शुरुआत में कनाडाई सरकार ने एक आंतरिक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें यह स्वीकार किया गया कि देश में खालिस्तानी आतंकवादी समूह सक्रिय हैं और उन्हें भारत के खिलाफ आतंक फैलाने के लिए फंडिंग मिल रही है. रिपोर्ट में बब्बर खालसा इंटरनेशनल और इंटरनेशनल SYF जैसे समूहों का उल्लेख किया गया, जिन्हें कनाडा की आपराधिक संहिता के तहत आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अब ये चरमपंथी समूह बड़े संगठन के बजाय छोटे व्यक्तियों के समूहों के माध्यम से सक्रिय हैं, जो किसी निश्चित संगठन से बंधे नहीं होते, लेकिन खालिस्तान के मुद्दे का समर्थन करते हैं और भारत के खिलाफ गतिविधियों में शामिल रहते हैं.

इस गिरफ्तारी के क्या हैं मायने

इस गिरफ्तारी को भारत और कनाडा के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक के बाद खालिस्तानी आतंकवादियों पर कार्रवाई के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है. भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कनाडा की सरकार पर खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने का दबाव डाला था, जिसके बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई.

