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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वकैसे अगले कुछ घंटे में खतरनाक स्तर पर पहुंच सकता है अमेरिका-ईरान युद्ध? ट्रंप की धमकी का खत्म हो रहा वक्त

कैसे अगले कुछ घंटे में खतरनाक स्तर पर पहुंच सकता है अमेरिका-ईरान युद्ध? ट्रंप की धमकी का खत्म हो रहा वक्त

US Israel Iran War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया था, जिसका वक्त अब खत्म होने की ओर है. इसके बाद युद्ध और ज्यादा भयानक रूप ले सकता है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 23 Mar 2026 12:48 PM (IST)
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अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध अब भयानक रूप ले सकता है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया था और यह वक्त अब खत्म होने वाला है. इस बीच अमेरिका ने खाड़ी देशों में हथियार और मिलिट्री व्हीकल भेजने की शुरुआत कर दी है. ईरान ने युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर रोक लगा दी है. हालांकि उसने यह भी कहा है कि यह रास्ता सिर्फ दुश्मन देशों के लिए बंद है.

अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान को अभी तक भारी नुकसान पहुंचाया है. दूसरी ओर ईरान ने भी दोनों को करारा जवाब दिया है. ईरान ने क्लस्टर बम के जरिए इजरायल और अमेरिका को मुश्किल में डाल दिया है. उसने अमेरिका के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है. बिगड़ते हालातों को देखकर अमेरिकी सैनिक इराक को खाली कर रहे हैं. इराक के बगदाद में भी अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर अटैक हुआ था.

अगले कुछ घंटों क्यों भयानक रूप ले सकता है युद्ध

अमेरिका ने अपनी सेना और हथियारों को मिडिल ईस्ट में फिर से भेजना शुरू कर दिया है. ट्रंप भारी मात्रा में हथियारों को तैनात करने का आदेश दे चुके हैं. दूसरी ओर ट्रंप की धमकी का वक्त भी खत्म हो रहा है. उन्होंने ईरान से कहा था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला गया तो अमेरिका उनके कई ऊर्जा संयंत्रों पर अटैक कर देगा. ईरान ने भी इसका जवाब दिया था. लेकिन अब वक्त खत्म हो रहा है, लिहाजा आने वाले कुछ घंटों में स्थिति पहले ज्यादा बिगड़ सकती है.   

खर्ग पर कब्जे की तैयारी में ट्रंप

ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए खर्ग द्वीप पर कब्जे की तैयारी में हैं, लेकिन ट्रंप का यह प्लान उनके लिए उल्टा भी पड़ सकता है. अमेरिकी सेना को भारी नुकसान होने के साथ-साथ दुनिया भर में तेल के दामों में भी उछाल आ सकता है. 

अमेरिका ने इजरायल से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर हाल ही में बात की थी. उसने कहा कि हॉर्मुज को खुलवाने के लिए मजबूत प्लान की जरूरत होगी, जिसमें हफ्ते भर से ज्यादा का समय लग सकता है.

यह भी पढ़ें : 'स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप!'-चीखता रहा कंट्रोलर, न्यूयॉर्क में सेकेंड्स में हो गया भयानक हादसा, सामने आया डरावना वीडियो

Published at : 23 Mar 2026 12:04 PM (IST)
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Donald Trump Breaking News Abp News DONALD Trump US Iran War US Israel Iran War
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