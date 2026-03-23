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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'हम हमेशा साथ...', जंग के बीच NATO चीफ के बयान से हंगामा, ट्रंप के गुस्से के बीच कर दिया बड़ा वादा

'हम हमेशा साथ...', जंग के बीच NATO चीफ के बयान से हंगामा, ट्रंप के गुस्से के बीच कर दिया बड़ा वादा

NATO vs USA on Iran Israel War: ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स और जापान ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि वे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सुरक्षित आवाजाही बनाए रखने के लिए तैयार हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 23 Mar 2026 12:14 PM (IST)
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अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग के बीच नाटो (NATO) के भीतर तनाव खुलकर सामने आ गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां सहयोगी देशों पर भड़कते दिखे, वहीं NATO प्रमुख मार्क रुटे के 'हम हमेशा साथ आते हैं' वाले बयान ने नई बहस छेड़ दी है. रुटे के इस बयान को ट्रंप के गुस्से के बीच एक बड़ा वादा और गठबंधन को संभालने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.

'हम हमेशा साथ आते हैं': रुटे का बड़ा बयान
मार्क रुटे ने एक इंटरव्यू में साफ कहा कि NATO देशों के बीच भले ही अभी मतभेद दिख रहे हों, लेकिन आखिरकार सभी देश एक साथ खड़े होंगे. उन्होंने माना कि अमेरिका की नाराजगी जायज है, लेकिन कई देश इस जंग की शुरुआती योजना का हिस्सा नहीं थे, इसलिए उन्हें तैयारी के लिए समय चाहिए.

ट्रंप का गुस्सा: NATO को बताया 'पेपर टाइगर'
डोनाल्ड ट्रंप ने NATO पर तीखा हमला करते हुए उसे 'पेपर टाइगर' करार दिया. उन्होंने कहा कि अमेरिका के बिना यह गठबंधन कुछ भी नहीं है. ट्रंप ने सहयोगी देशों पर आरोप लगाया कि वे ईरान के खिलाफ कार्रवाई से बच रहे हैं, लेकिन बाद में तेल की कीमतों की शिकायत करते हैं.

सोशल मीडिया पोस्ट से बढ़ा विवाद
ट्रंप ने अपने प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें कीर स्टार्मर को एक कॉल से बचते हुए दिखाया गया. बिना कैप्शन के शेयर किए गए इस वीडियो को NATO सहयोगियों पर तंज के रूप में देखा गया, जिससे विवाद और गहरा गया.

यूरोपीय देशों का अलग रुख
ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स और जापान ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि वे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए तैयार हैं. हालांकि, उन्होंने सीधे तौर पर जंग में शामिल होने की बात नहीं कही, जिससे अमेरिका की नाराजगी और बढ़ी.

होर्मुज स्ट्रेट बना टकराव की जड़
होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है, जहां से करीब 20% वैश्विक तेल सप्लाई गुजरती है. ईरान द्वारा इस रास्ते को ब्लॉक करने की धमकी के बाद हालात और गंभीर हो गए हैं.

उत्तर कोरिया का उदाहरण देकर चेतावनी
रुटे ने नॉर्थ कोरिया का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर फैसले लेने में देर होती है, तो हालात हाथ से निकल सकते हैं. उन्होंने कहा कि दुनिया पहले भी ऐसा देख चुकी है, इसलिए समय पर कदम उठाना जरूरी है.

Published at : 23 Mar 2026 12:12 PM (IST)
Tags :
Donald Trump NATO US News ISRAEL Iran War
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