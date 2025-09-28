हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS में नॉर्थ कैरोलिना के बाद मिशिगन में चर्च पर हमला, लोगों पर चलीं ताबड़तोड़ गोलियां, हमलावर ढेर

US में नॉर्थ कैरोलिना के बाद मिशिगन में चर्च पर हमला, लोगों पर चलीं ताबड़तोड़ गोलियां, हमलावर ढेर

Shooting in US: अमेरिका में शनिवार (27 सितंबर) की रात नॉर्थ कैरोलिना के साउथपोर्ट में रेस्तरां के बाहर कतार में खड़े लोगों पर एक हमलावर ने गोलियां चलाई. इस हमले में तीन लोगों की मौत हो चुकी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 28 Sep 2025 11:10 PM (IST)
अमेरिका में बैक-टू-बैक दो गोलीकांड की घटनाएं सामने आईं हैं. नॉर्थ कैरोलिना के साउथपोर्ट में गोलीकांड के कुछ घंटों के बाद अब अमेरिका के मिशिगन में एक हमलावर ने गोलीकांड को अंजाम दिया है. हमलावर ने मिशिगन के मॉर्मन चर्च में कई लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं. वहीं, मिशिगन के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने रविवार (28 सितंबर) को ही इस गोलीकांड को अंजाम देने वाले हमलावर को मार गिराया है.

यह हमला मिशिगन के ग्रैंड ब्लैंक स्थित द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर-डे सेंट्स में हुई, जहां हमलावर को मार गिराया गया है. एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना डेट्रॉइट से करीब 50 मील उत्तर की तरफ घटी और घटना के दौरान चर्च में आग भी लग गई.

आम लोगों के लिए अब नहीं है कोई खतरा- अमेरिकी अधिकारी

अमेरिकी अधिकारियों ने इस बात की भी पुष्टि की है कि अब आम लोगों के लिए कोई खतरा नहीं है, हालांकि, इस गोलीकांड के पीड़ितों की स्थिति के बारे में अभी तक कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है.

अमेरिकी अधिकारी ने घटना के बारे में दी जानकारी

जेनेसी काउंटी के शेरिफ क्रिस स्वानसन ने इस घटना के बारे में जानकारी दी. उन्होंने इस गोलीकांड के बाद इलाके को खाली कराने और घटनास्थल पर स्थानीय और अमेरिकी संघीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के मौजूद होने की बात की पुष्टि की है. उन्होंने कहा, ‘पूरा चर्च आग की चपेट में है. यह एक काफी ज्वलंतशील मुद्दा है.’

उन्होंने इस बात का संकेत दिया है इस मामले को लेकर और अधिक जानकारी कुछ वक्त के बाद साझा की जाएगी, क्योंकि अभी इस मामले में कार्रवाई जारी है, इसलिए फिलहाल इस बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की जा सकती है.

मिशिगन के गवर्नर पर घटना पर जताई संवेदना

इस घटना के बाद मिशिगन के गवर्नर ग्रेचेन व्हिटमर ने ग्रैंड ब्लैंक समुदाय के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि किसी भी जगह पर विशेषकर पूजा वाली जगह पर हिंसा पूरी तरह से स्वीकार्य है.

नॉर्थ कैरोलिना के साउथपोर्ट में भी चली गोली

इस घटना के कुछ घंटों पहले ही अमेरिका के दूसरे शहर नॉर्थ कैरोलिना के साउथपोर्ट में रविवार (27 सितंबर, 2025) की रात एक शूटर ने रेस्तरां के बाहर कतार में खड़े लोगों पर ताबड़तोड़ गालियां दाग दीं. इस घटना में तीन लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, कई अन्य गंभीर रूप से घायल हैं. इस घटना के संदिग्ध आरोपी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है.

यह भी पढे़ंः साउथपोर्ट गोलीकांडः US के नॉर्थ कैरोलिना में गोलीबारी में तीन की मौत, संदिग्ध गिरफ्तार

Published at : 28 Sep 2025 10:46 PM (IST)
