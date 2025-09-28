साउथपोर्ट गोलीकांडः US के नॉर्थ कैरोलिना में गोलीबारी में तीन की मौत, संदिग्ध गिरफ्तार

अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना के साउथपोर्ट में शनिवार (27 सितंबर, 2025) की रात एक शूटर ने रेस्तरां के बाहर कतार में खड़े लोगों पर ताबड़तोड़ गालियां चलाईं. इस गोलीबारी में कम से कम तीन लोगों की मौत हो चुकी है और कई अन्य घायल भी हुए हैं. वहीं, इस गोलीकांड को अंजाम देने वाले शूटर की पहचान नाइजेल मैक्स एज के रूप में हो चुकी है.

यह घटना स्थानीय समय के मुताबिक, रात करीब 9:30 बजे साउथपोर्ट के किनारे हुई, जो विलमिंगटन से करीब 30 मील (48 किलोमीटर) दक्षिण में स्थित है. बताया जा रहा है कि इस घटना को अंजाम देने वाला संदिग्ध नाइजेल मैक्स एज एक नाव से आया था और किनारे पर स्थित कई रेस्तरां पर गोलियां चलाने लगा. इसके बाद वह मौके से फरार हो गया.

घटना के करीब आधे घंटे के बाद संदिग्ध को अमेरिका के तटरक्षक बल (US Coast Guard) ने देखा, जब वह ओक आइलैंड में एक पब्लिक रैंप से अपनी नाव को खींच रहा था. उसे अमेरिकी तटरक्षक बल ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया और साउथपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया.

साउथपोर्ट गोलीकांड से जुड़ी अब तक की गतिविधियां

एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, 40 वर्षीय नाइजेल मैक्स एज को शनिवार (27 सितंबर) को नॉर्थ कैरोलिना के साउथपोर्ट समुद्र तट पर स्थित रेस्तरां के बाहर कतार में खड़े लोगों पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है.

रविवार (28 सितंबर, 2025) की सुबह कोर्ट के दस्तावेजों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि नाइजेल मैक्स एज पर फर्स्ट डिग्री हत्या के तीन आरोप और हत्या की कोशिश के पांच आरोप लगाए गए हैं. जेल के रिकॉर्ड के मुताबिक, फिलहाल आरोपी को बगैर जमानत के हिरासत में रखा गया है.

साउथपोर्ट पुलिस चीफ टॉड कोरिंग ने कहा, ‘गोलीबारी में घायल हुए करीब छह लोग अब भी इलाजरत हैं. इससे पहले आठ लोगों के घायल होने की खबर थी. तीन लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. हालांकि, अभी तक हमला करने की वजह सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस प्रमुख ने स्थानीय लोगों को आश्वास्त किया है कि हिंसा अब खत्म हो चुकी है.

रविवार (28 सितंबर) की सुबह (स्थानीय समयानुसार) तक घटना में मारे गए और घायल हुए लोगों की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है.

ओक आइलैंड के प्रशासन ने अपने बयान में कहा, ‘अमेरिकी तटरक्षक बल के कर्मियों ने उस संदिग्ध शख्स को हिरासत में ले लिया है, जिसकी पहचान एक शूटर के तौर पर हुई.

