ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बोंडी बीच पर हुए आतंकवादी हमले की भारत, इटली, अमेरिका, फ्रांस सहित दुनिया के कई देशों ने जहां कड़ी निंदा की है. वहीं, इस घटना में अब पाकिस्तान का कनेक्शन भी सामने आया है. दरअसल, सिडनी के एक वरिष्ठ कानून प्रवर्तन अधिकारी ने कहा कि बोंडी बीच गोलीबारी के कथित आरोपियों में से एक की पहचान सिडनी के बॉनिरिग निवासी नवीद अकरम के रूप में हुई है, जो मूल रूप से पाकिस्तान के लौहार का रहने वाला है.

सोशल मीडिया पर शूटर नवीद अकरम की तस्वीर वायरल होने के बाद कई तरह की बातें सामने आ रही है, जबकि ऑनलाइन सामने आई एक लाइसेंस की फोटो में नवीद पाकिस्तान के क्रिकेट टीम की जर्सी पहने नजर आ रहा है. दरअसल, शूटर नवीद अकरम ने इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में पहले पढ़ाई कर चुका है और उसने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के अल-मुराद इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाई की थी.

शूटर नवीद अकरम की तस्वीर हुई वायरल

हालांकि, सोशल मीडिया पर चल रही अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए न्यू साउथ वेल्स (NSW) पुलिस कमिश्नर मल लैन्यन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा, ‘यह बदले की कार्रवाई का समय नहीं है, यह पुलिस को अपना काम करने देने का समय है.’ उन्होंने यह भी कहा कि संदिग्धों में से एक के बारे में पुलिस के पास बहुत कम जानकारी है, इसलिए इस समय हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं.

अधिकारियों के मुताबिक, इस हमले में शामिल दो शूटर्स में से एक को मौके पर ही मार गिराया गया, जबकि दूसरा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है. अब पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं कोई तीसरा हमलावर या इनका अन्य सहयोगी तो इसमें शामिल नहीं था.

आतंकी हमले में 12 लोगों की मौत, 11 घायल

सिडनी के बोंडी बीच पर स्थानीय समयानुसार शाम करीब 6:30 बजे दो शूटर्स ने यहूदी पर्व हनुक्का में शामिल होने पहुंचे हजारों की संख्या में लोगों पर अंधाधुध फायरिंग शुरू कर दी. इस हमले में 12 लोगों की जान चली गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए. ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों ने इस घटना को आतंकवादी हमला करार दिया. जिसके बाद भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली समेत दुनिया के कई देशों ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा की और ऑस्ट्रेलिया के लोगों के प्रति गहरी संवेदना जताते हुए एकजुटता प्रकट की.

यहूदियों पर अटैक से भड़का इजरायल

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलिया की सरकार पर सिडनी में रविवार (14 दिसंबर, 2025) को हुई गोलीबारी से पहले के समय में यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. इजराइली प्रधानमंत्री ने कहा, ‘तीन महीने पहले मैंने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री को लिखा था कि आपकी नीति यहूदी विरोधी भावना की आग में घी डाल रही है. यहूदी विरोधी भावना एक कैंसर है जो तब फैलता है जब नेता चुप रहते हैं और कोई कार्रवाई नहीं करते हैं.’

वहीं, इजरायल के राष्ट्रपति ने कहा, ‘हमने बार-बार ऑस्ट्रेलियाई सरकार से कार्रवाई करने और ऑस्ट्रेलियाई समाज में फैली यहूदी-विरोधी भावना की बड़ी लहर के खिलाफ लड़ने की अपील की है.’

PM अल्बनीज ने बताया आतंकी हमला

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इस घटना को लेकर एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने सिडनी के बोंडी बीच पर यहूदी त्योहार हनुक्का में शामिल होने के लिए इकट्ठा हुए हजारों लोगों पर हुई अंधाधुध फायरिंग को एक आतंकवादी हमला करार दिया. उन्होंने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना भी जताई.

