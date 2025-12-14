हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वSydney Shooting: ऑस्ट्रेलिया आतंकी हमले का पाकिस्तान कनेक्शन! लाहौर का रहने वाला था शूटर नवीद अकरम, Photo वायरल

Sydney Shooting: ऑस्ट्रेलिया आतंकी हमले का पाकिस्तान कनेक्शन! लाहौर का रहने वाला था शूटर नवीद अकरम, Photo वायरल

Terror Attack in Australia: सिडनी में बोंडी बीच पर हुए आतंकवादी हमले में अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. वहीं, इस घटना में 10 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं.

By : नीरज राजपूत | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 14 Dec 2025 11:54 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बोंडी बीच पर हुए आतंकवादी हमले की भारत, इटली, अमेरिका, फ्रांस सहित दुनिया के कई देशों ने जहां कड़ी निंदा की है. वहीं, इस घटना में अब पाकिस्तान का कनेक्शन भी सामने आया है. दरअसल, सिडनी के एक वरिष्ठ कानून प्रवर्तन अधिकारी ने कहा कि बोंडी बीच गोलीबारी के कथित आरोपियों में से एक की पहचान सिडनी के बॉनिरिग निवासी नवीद अकरम के रूप में हुई है, जो मूल रूप से पाकिस्तान के लौहार का रहने वाला है.

सोशल मीडिया पर शूटर नवीद अकरम की तस्वीर वायरल होने के बाद कई तरह की बातें सामने आ रही है, जबकि ऑनलाइन सामने आई एक लाइसेंस की फोटो में नवीद पाकिस्तान के क्रिकेट टीम की जर्सी पहने नजर आ रहा है. दरअसल, शूटर नवीद अकरम ने इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में पहले पढ़ाई कर चुका है और उसने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के अल-मुराद इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाई की थी.

शूटर नवीद अकरम की तस्वीर हुई वायरल

हालांकि, सोशल मीडिया पर चल रही अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए न्यू साउथ वेल्स (NSW) पुलिस कमिश्नर मल लैन्यन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा, ‘यह बदले की कार्रवाई का समय नहीं है, यह पुलिस को अपना काम करने देने का समय है.’ उन्होंने यह भी कहा कि संदिग्धों में से एक के बारे में पुलिस के पास बहुत कम जानकारी है, इसलिए इस समय हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं.

अधिकारियों के मुताबिक, इस हमले में शामिल दो शूटर्स में से एक को मौके पर ही मार गिराया गया, जबकि दूसरा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है. अब पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं कोई तीसरा हमलावर या इनका अन्य सहयोगी तो इसमें शामिल नहीं था.

आतंकी हमले में 12 लोगों की मौत, 11 घायल

सिडनी के बोंडी बीच पर स्थानीय समयानुसार शाम करीब 6:30 बजे दो शूटर्स ने यहूदी पर्व हनुक्का में शामिल होने पहुंचे हजारों की संख्या में लोगों पर अंधाधुध फायरिंग शुरू कर दी. इस हमले में 12 लोगों की जान चली गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए. ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों ने इस घटना को आतंकवादी हमला करार दिया. जिसके बाद भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली समेत दुनिया के कई देशों ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा की और ऑस्ट्रेलिया के लोगों के प्रति गहरी संवेदना जताते हुए एकजुटता प्रकट की.

यहूदियों पर अटैक से भड़का इजरायल

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलिया की सरकार पर सिडनी में रविवार (14 दिसंबर, 2025) को हुई गोलीबारी से पहले के समय में यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. इजराइली प्रधानमंत्री ने कहा, ‘तीन महीने पहले मैंने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री को लिखा था कि आपकी नीति यहूदी विरोधी भावना की आग में घी डाल रही है. यहूदी विरोधी भावना एक कैंसर है जो तब फैलता है जब नेता चुप रहते हैं और कोई कार्रवाई नहीं करते हैं.’

वहीं, इजरायल के राष्ट्रपति ने कहा, ‘हमने बार-बार ऑस्ट्रेलियाई सरकार से कार्रवाई करने और ऑस्ट्रेलियाई समाज में फैली यहूदी-विरोधी भावना की बड़ी लहर के खिलाफ लड़ने की अपील की है.’

PM अल्बनीज ने बताया आतंकी हमला

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इस घटना को लेकर एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने सिडनी के बोंडी बीच पर यहूदी त्योहार हनुक्का में शामिल होने के लिए इकट्ठा हुए हजारों लोगों पर हुई अंधाधुध फायरिंग को एक आतंकवादी हमला करार दिया. उन्होंने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना भी जताई.

यह भी पढ़ेंः ‘दुनिया में यहूदी-विरोधी भावना की कोई जगह नहीं’, ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच में फायरिंग पर बोला अमेरिका, ब्रिटेन-फ्रांस का भी आया रिएक्शन

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
Read
Published at : 14 Dec 2025 11:29 PM (IST)
Tags :
Sydney Pakistan TERROR ATTACK AUSTRALIA Sydney Terror Attack
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
BJP President: योगी को CM बनाना हो या शिवराज-वसुंधरा को हटाना... नितिन नबीन के ऐलान से पहले BJP ने कब-कब अपने फैसलों से चौंकाया?
योगी को CM बनाना हो या शिवराज-वसुंधरा को हटाना... नितिन नबीन से पहले BJP ने कब-कब चौंकाया?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा में 5वीं तक के स्कलों को बंद रखने का आदेश, 'जहरीली हवा' को देखते हुए लिया फैसला
नोएडा में 5वीं तक के स्कलों को बंद रखने का आदेश, 'जहरीली हवा' को देखते हुए लिया फैसला
विश्व
Sydney Shooting: 'यहूदी-विरोधी भावना की आग में घी...', सिडनी आतंकी हमले को लेकर ऑस्ट्रेलिया पर फूटा नेतन्याहू का गुस्सा
'यहूदी-विरोधी भावना की आग में घी...', सिडनी आतंकी हमले को लेकर ऑस्ट्रेलिया पर फूटा नेतन्याहू का गुस्सा
क्रिकेट
Year Ender: सूर्यकुमार का इस साल नहीं चला बल्ला, टी20 इंटरनेशनल में 2025 में कई बड़े खिलाड़ी नहीं कर सके कमाल
सूर्यकुमार का इस साल नहीं चला बल्ला, टी20 इंटरनेशनल में 2025 में कई बड़े खिलाड़ी नहीं कर सके कमाल
Advertisement

वीडियोज

Bihar News: बिहार के नवादा में पुलिस को चकमा देकर कैदी फरार | ABP News
सिडनी में 'पहलगाम'? आतंकियों ने चुन-चुन कर मारा!
Janhit: PM मोदी ने फिर चौंकाया! | National Executive President | Nitin Nabin | BJP | PM Modi
UP Politics: यूपी BJP को मिला नया प्रदेश अध्यक्ष...27 का शुरू अभियान | CM Yogi
Sandeep Chaudhary: BJP के कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नबीन, विपक्ष में हलचल | Nitin Nabin |PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BJP President: योगी को CM बनाना हो या शिवराज-वसुंधरा को हटाना... नितिन नबीन के ऐलान से पहले BJP ने कब-कब अपने फैसलों से चौंकाया?
योगी को CM बनाना हो या शिवराज-वसुंधरा को हटाना... नितिन नबीन से पहले BJP ने कब-कब चौंकाया?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा में 5वीं तक के स्कलों को बंद रखने का आदेश, 'जहरीली हवा' को देखते हुए लिया फैसला
नोएडा में 5वीं तक के स्कलों को बंद रखने का आदेश, 'जहरीली हवा' को देखते हुए लिया फैसला
विश्व
Sydney Shooting: 'यहूदी-विरोधी भावना की आग में घी...', सिडनी आतंकी हमले को लेकर ऑस्ट्रेलिया पर फूटा नेतन्याहू का गुस्सा
'यहूदी-विरोधी भावना की आग में घी...', सिडनी आतंकी हमले को लेकर ऑस्ट्रेलिया पर फूटा नेतन्याहू का गुस्सा
क्रिकेट
Year Ender: सूर्यकुमार का इस साल नहीं चला बल्ला, टी20 इंटरनेशनल में 2025 में कई बड़े खिलाड़ी नहीं कर सके कमाल
सूर्यकुमार का इस साल नहीं चला बल्ला, टी20 इंटरनेशनल में 2025 में कई बड़े खिलाड़ी नहीं कर सके कमाल
बॉलीवुड
Sunday Box Office Collection: 'धुरंधर' के तूफान में डटी हैं 'अखंडा 2' समेत ये 3 बड़ी फिल्में, देखें संडे किसने कितना कमाया
'धुरंधर' के तूफान में डटी हैं 'अखंडा 2' समेत ये 3 बड़ी फिल्में, देखें संडे कलेक्शन
इंडिया
New BJP President: अटल बिहारी वाजपेयी से जेपी नड्डा तक... BJP की स्थापना के बाद पैदा होने वाले पहले अध्यक्ष होंगे नितिन नबीन
अटल बिहारी वाजपेयी से जेपी नड्डा तक... BJP की स्थापना के बाद पैदा होने वाले पहले अध्यक्ष होंगे नितिन नबीन
हेल्थ
Black Box Warning: कोविड वैक्सीन पर जल्द लगेगी ब्लैक बॉक्स वॉर्निंग? समझें कितना बड़ा खतरा माना जाता है ये संकेत
कोविड वैक्सीन पर जल्द लगेगी ब्लैक बॉक्स वॉर्निंग? समझें कितना बड़ा खतरा माना जाता है ये संकेत
शिक्षा
NCERT ने साल 2025 में सिलेबस में किए ये बड़े बदलाव, आपके लिए भी जानना बेहद जरूरी
NCERT ने साल 2025 में सिलेबस में किए ये बड़े बदलाव, आपके लिए भी जानना बेहद जरूरी
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget