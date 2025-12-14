Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर हुए आतंकवादी हमले की अमेरिका ने रविवार (14 दिसंबर, 2025) को कड़ी निंदा की है. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने यहूदी फेस्टिवल हनुक्का के पहले दिन के उत्सव को निशाना बनाकर हमला करने की साजिश की आलोचना की है. इसके साथ उन्होंने आतंकी हमले के पीड़ितों, उनके परिवारों, यहूदी समुदाय और ऑस्ट्रेलियाई लोगों के साथ एकजुटता प्रकट की है.

रुबियो ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर कहा, ‘संयुक्त राज्य अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में हुआ आतंकी हमले की निंदा करता हैं, जिसमें यहूदी त्योहार को निशाना बनाया गया. इस दुनिया में यहूदी-विरोधी भावना के लिए कोई जगह नहीं है. हमारी प्रार्थनाएं इस भयानक हमले से प्रभावित पीड़ितों, यहूदी समुदाय और ऑस्ट्रेलिया की जनता के साथ है.’

The United States strongly condemns the terrorist attack in Australia targeting a Jewish celebration.



Antisemitism has no place in this world. Our prayers are with the victims of this horrific attack, the Jewish community, and the people of Australia. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) December 14, 2025

हम ऑस्ट्रेलिया के लोगों के दर्द में सहभागी हैं: इमैनुएल मैक्रों

वहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भी ऑस्ट्रेलिया में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में आलोचना और निंदा की है. उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा, ‘सिडनी में हनुक्का के उत्सव को मनाने के लिए इकट्ठा हुए परिवारों को निशाना बनाकर यहूदी-विरोधी आतंकवादी हमले को अंजाम दिया गया है. फ्रांस इस हमले से प्रभावित सभी पीड़ितों, घायलों और उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता है.’

In Sydney, an antisemitic terrorist attack struck families gathered to celebrate Hanukkah.



France extends its thoughts to the victims, the injured and their loved ones. We share the pain of the Australian people and will continue to fight relentlessly against antisemitic hatred,… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 14, 2025

उन्होंने कहा, ‘हम ऑस्ट्रेलिया की जनता के दर्द में सहभागी हैं और यहूदी-विरोधी नफरत के खिलाफ पूरी दृढ़ता के साथ लड़ाई जारी रखेंगे, जो जहां भी होती है और हम सभी को आहत करती है.’

इटली यहूदी-विरोध के हर रूप की निंदा करता है- जॉर्जियो मेलोनी

ऑस्ट्रेलिया के इस मुश्किल समय में इटली ने भी एकजुटता को प्रकट किया है. इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ‘सिडनी से आ रही दुखद और चौंकाने वाली खबरों को मैं गहरे दुख के साथ देख रही हूं. हिंसा और यहूदी-विरोध के हर रूप की एक बार फिर दृढ़ता के साथ निंदा करते हुए इटली सभी प्रभावित पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता है और उनके परिजनों, घायलों और यहूदी समुदायों के साथ एकजुटता प्रकट करता है. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की जनता के साथ अपनी दोस्ती को फिर से दोहराता है.’

Seguo con profondo dolore le drammatiche notizie che arrivano da Sydney. Nel condannare ancora una volta con fermezza ogni forma di violenza e di antisemitismo, l’Italia esprime il proprio cordoglio per le vittime e si stringe ai loro cari, ai feriti, alle comunità ebraiche e… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) December 14, 2025

ऑस्ट्रेलिया से आई आतंकी हमले की खबरे परेशान करने वाली: स्टार्मर

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने भी इस आतंकी हमले पर दुख जताया है. उन्होंने कहा, ‘ऑस्ट्रेलिया से आ रही खबरें बेहद परेशान करने वाली हैं. यूनाइटेड किंगडम बोंडी बीच पर हुए घिनौने हमले से प्रभावित सभी लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं और श्रद्धांजलि प्रकट करता है. मैं इस मामले में विकसित हो रही हर स्थिति की लगातार जानकारी ले रहा हूं.’

Chanukah should be a time of celebration and joy.



The news that the Bondi beach attack was an antisemitic terrorist attack against Jewish families at a Chanukah event is sickening.



My thoughts are with the victims and their families.



The United Kingdom will always stand with… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) December 14, 2025

एक अन्य एक्स पोस्ट में पीएम कीर स्टार्मर ने कहा, ‘हनुक्का त्योहार और खुशी का समय होना चाहिए, लेकिन बोंडी बीच पर हनुक्का त्योहार के दौरान यहूदी परिवारों को निशाना बनाकर किया गया यहूदी-विरोधी आतंकी हमला बेहद घिनौना और हैरान कर देने वाली घटना है. मेरी संवेदनाएं सभी पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं. ब्रिटेन हमेशा ऑस्ट्रेलिया और यहूदी समुदाय के साथ खड़ा रहेगा. हम हनुक्का कार्यक्रमों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं.’

यह भी पढ़ेंः ‘भारत आतंकवाद के खिलाफ...’, ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर हुए आतंकी हमले पर PM मोदी का रिएक्शन