Asia Cup Final Match 2025: एशिया कप फाइनल मैच में भारत से हारने के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की अपने ही देश में थू-थू हो रही है. खिलाड़ियो की परफोर्मेंस से पाकिस्तानी बेहद नाराज हैं और वह पाकिस्तानी टीम के कोच माइक हेसन को इस्तीफा देने की सलाह दे रहे हैं. पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा कि पाकिस्तान के जो कोच हैं, अगर वह इस टीम के साथ रहेंगे तो उन्हें आगे कोई अपनी टीम का कोच नहीं बनाएगा क्योंकि हमारे खिलाड़ियों को सुधरना नहीं है. इनमें न एनर्जी है और न ही जज्बा है अपनी टीम को जीताने का.

कमर चीमा ने कहा, 'एक पाकिस्तान का बेचारा इन्होंने कोच रखा हुआ है. वो बेचारा पूरी दिहाड़ी में डायरी में कुछ न कुछ लिखता रहता है कि टीम के अंदर ये अच्छा करूंगा, लेकिन इन खिलाड़ियों के अंदर वो है ही नहीं. मेरा ख्याल है कि डायरी में ये बंदा अपना इस्तीफा लिख रहा होगा. ये रेजिगनेशन अपना लिख रहा होगा.'

उन्होंने कहा कि कोच को इतनी शर्म आ रही होगी. इस बेचारे के साथ जो हो रहा है न, हो सकता है इसको आगे कोई टीम रखे ही न. इसको कहेंगे कि जिस टीम के साथ तुम लास्ट टाइम थे न उसका कोई हाल ही नहीं रहा इसलिए हमें तुम्हें रखना ही नहीं. कमर चीमा ने कहा, 'माइक हेसन को चाहिए कि ये अचानक से इस्तीफा देकर गायब हो जाए और अगर ये गायब नहीं होता तो ये भूल जाए कि जिंदगी में भी इसे कोई कोच के तौर पर रखेगा. मुझे तो पाकिस्तान के कोच माइक हेसन पर भी तरस आ रहा है. ये सोच रहा होगा कि मैं क्या करूं क्या न करूं.'

कमर चीमा ने कहा कि आज पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने थोड़ी सी कोशिश की है खेलने की. पता चल रहा था कि हल्की सी कोशिश इन्होंने की है खेलने की. पता चला रहा था कोई गैरत नाम की कोई फीलिंग इनके अंदर आई है कि हमें खेलना चाहिए. उन्होंने कहा, 'हमारे खिलाड़ी सोच रहे होंगे कि 250 मिलियन पाकिस्तानी बैठकर मैच देख रहे हैं तो थोड़ा खेल लो. मैं अभी बाहर गया हुआ था तो लोग शोर मचा रहे थे, खुश हो रहे थे कि भारत का कोई खिलाड़ी आउट हुआ था. लोगों की जिंदगी ही बदल गई. इन्हें क्या पता कि लोगों की जिंदगी में ये छोटी-छोटी खुशियां हैं. मुझे तरस आ रहा था लोगों के ऊपर. यार हम 11 बंदे नहीं सेलेक्ट कर सकते. 250 मिलियन आबादी वाले पाकिस्तान से इन्हें 11 बंदे नहीं मिल रहे. भारतीय टीम ऐसे बंदे लेकर आती है कि कोई हिम्मत ही न करे जीतने की.'

पाक एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा कि पाकिस्तानी टीम को जरा शर्म नहीं आई कि लोग इतना कुछ मुल्क के लिए करते हैं आपसे चार बॉल नहीं खेली गईं. बल्ले पर आपके गेंद नहीं आती. आपने किस तरह की गेंद खेली. इतनी वाइड बॉल करवा रहे हो, क्या खौफ है तुम्हारे अंदर. उन्होंने कहा कि सरकार ने खिलाड़ियों को साइकाइट्रिस्ट दिए हैं, साइकलॉजिस्ट दिए हैं, एडवाइजर दिए हैं. हर तरह की चीज दी हुई है, तो आपको क्या दिक्कत है.

उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से सवाल पूछते हुए कहा, 'क्या आपको विटामिन सही नहीं मिलते या रोटी नहीं मिलती या बूट आपके खराब हैं या बल्ले ठीक नहीं हैं या प्लास्टिक की बॉल आपको देते हैं, क्या करते हैं आपके साथ? बजाय इसके कि कुछ अच्छा करें आप हार कर आते हैं.'