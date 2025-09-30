दुबई के अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से रौंदकर एक बार फिर कप अपने नाम किया. भारत से हारने के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान की न सिर्फ जगहंसाई हो रही है बल्कि खुद अपने देश में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) पर सवाल उठ रहे हैं.

पाकिस्तान की जेल में बंद देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कहा है कि अगर वे पाकिस्तान क्रिकेट में सुधार करना चाहते हैं तो उन्हें पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी को पीसीबी के अध्यक्ष पद से हटा देना चाहिए.

जेल में बंद खान की मुनीर को सलाह

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष इमरान खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मैं आसिम मुनीर को सलाह देना चाहता हूं कि अगर क्रिकेट को बेहतर बनाना है तो मोहसिन नक़वी को हटाकर किसी ऐसे योग्य व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया जाए, जो क्रिकेट को अच्छी तरह समझता हो.

'पाकिस्तान क्रिकेट का जहाज डूब गया है'

नकवी पर निशाना साधते हुए खान ने कहा कि जब से पीसीबी का अध्यक्ष मोहसिन नक़वी को बनाया गया, तभी से पाक क्रिकेट का जहाज डूब गया है. उन्होंने आगे कहा कि 2021 में इसी पाकिस्तानी टीम ने भारत को 10 विकेट से हराया था, लेकिन अब टीम लगातार हार रही है, क्योंकि मोहसिन नकवी जैसे व्यक्ति को कमान सौंपकर पाकिस्तानी क्रिकेट को अस्थिर कर दिया गया है.

पाकिस्तान से भारत ने ट्रॉफी लेने से किया इनकार

पाकिस्तान को एशिया कप में हराने के बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तानी मंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इसे लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. मोहसिन नकवी टीम इंडिया की ट्रॉफी लेकर अपने साथ चले गए, जिस पर विवाद हो रहा है.

इस बार भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान कई विवाद देखने को मिले. पाकिस्तानी खिलाड़ी ने मैच के बीच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत के फाइटर जेट गिराने का इशारों-इशारों में संकेत दिया, जो कि पूरी तरह से बेबुनियाद है. वहीं रऊफ को आउट करने के बाद भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने भी जैसे को तैसे का जवाब दिया.

ये भी पढ़ें

अक्टूबर में सताएगी मई-जून वाली गर्मी, उससे पहले होगी बारिश, दिल्ली-यूपी समेत अन्य राज्यों का मौसम अपडेट जानें