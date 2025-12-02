ग्रामीण बैंक के क्लर्क को कितनी मिलती है सैलरी, 8वें वेतन आयोग से कितनी बढ़ जाएगी इनकी तनख्वाह?

बैंक में क्लर्क की नौकरी आज भी लाखों युवाओं का सपना है, क्योंकि यह पद न केवल स्थिरता देता है बल्कि सैलरी और सुविधाओं के मामले में भी बेहद आकर्षक माना जाता है. पढ़ाई पूरी करने के बाद जब युवा सरकारी नौकरी की तलाश में निकलते हैं, तो ग्रामीण बैंक ऑफ इंडिया का क्लर्क पद उनकी पहली पसंद बन जाता है. इसकी वजह है अच्छी शुरुआती सैलरी, सुरक्षित भविष्य और प्रमोशन के कई अवसर. लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में उठता है ग्रामीण बैंक के क्लर्क को कितनी तनख्वाह मिलती है और 8वें वेतन आयोग के बाद इस सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होने वाली है?

ग्रामीण बैंक में क्लर्क की शुरुआती सैलरी आमतौर पर 29,000 रुपये से 32,000 रुपये के बीच होती है. यह पोस्टिंग की जगह, बैंक की कैटेगरी और शहर के आधार पर थोड़ा कम-ज्यादा हो सकती है. इस सैलरी में बेसिक पे के साथ डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और कई प्रकार के भत्ते शामिल होते हैं. हर साल इंक्रीमेंट जुड़ने से सैलरी लगातार बढ़ती रहती है. नौकरी का सबसे अच्छा पहलू यह है कि समय के साथ क्लर्क को ऑफिसर स्केल तक प्रमोशन भी मिल सकता है, जिससे सैलरी और सुविधाएं दोनों ही काफी बढ़ जाती हैं. इसी वजह से इसे एक सुरक्षित और लंबे समय के करियर के रूप में देखा जाता है.

8वें वेतन आयोग के बाद कितनी सैलरी?

अब बात करें 8वें वेतन आयोग की, तो इसके लागू होने का इंतज़ार सभी सरकारी कर्मचारियों के साथ बैंकिंग सेक्टर के कर्मचारियों को भी है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस आयोग के बाद बेसिक पे में करीब 25 से 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो सकती है. अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 या उससे अधिक रखा गया, तो भत्तों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. इसका सीधा असर क्लर्क की कुल सैलरी पर पड़ेगा. उदाहरण के लिए, अगर अभी एक ग्रामीण बैंक क्लर्क की सैलरी लगभग 35,000 रुपये के आसपास है, तो 8वें वेतन आयोग के बाद यह बढ़कर 45,000 से 50,000 रुपये के आसपास पहुंच सकती है.

