मानसून की विदाई के साथ ही उत्तर भारत में गर्मी सताने लगी है. राजधानी दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार सहित कई राज्यों में उमस भरी गर्मी पड़ रही है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक गुजरात के कुछ इलाकों, महाराष्ट्र और कोंकण में भारी बारिश होने का अनुमान है.

दिल्ली-एनसीआर के आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. आज मंगलवार (30 सितंबर) और 1 अक्टूबर को हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. इस दौरान अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री तक जा सकता है.

उत्तर प्रदेश की बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी यूपी के कई जिलों में अगले दो-तीन दिनों में हल्की बारिश हो सकती है. दिन का तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक रह सकता है. मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि दशहरा के मौके पर बारिश होने की संभावना है, लेकिन हल्की-फुल्की ही बारिश होगी. मंगलवार को राजधानी लखनऊ समेत 35 से अधिक जिलों में हल्की से मध्यम बरसात होगी.

अक्टूबर में भी रहेगी गर्मी

मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर महीने की शुरुआत भी प्रदेश में भीषण गर्मी के साथ होगी. अक्टूबर में भी बारिश होने की संभावना कम है, जिस मौसम में हल्की गुलाबी ठंड देखी जाती थी, उस महीने में मई-जून वाली गर्मी देखने को मिलेगी.

मौसम विभाग के अनुसार, नोएडा, गाजियाबाद, सीतापुर, रामपुर, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, लखीमपुर खीरी, हरदोई, शाहजहांपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, अमेठी, चंदौली, प्रयागराज, कौशांबी, वाराणसी, गोरखपुर, मऊ, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, गाजीपुर, भदोही, सीतापुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, गोंडा, बस्ती और अयोध्या में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

बिहार में आज बारिश के आसार नहीं

बिहार में पिछले एक सप्ताह से उमस ने लोगों को परेशान कर रखा है. हालांकि अगले 2 दिनों तक राहत की कोई उम्मीद नहीं है. आईएमडी के मुताबिक, राज्य में 1 से 4 अक्टूबर के बीच कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं, जबकि 3-4 अक्टूबर को कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.

पहाड़ों में मौसम ने ली करवट

उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में मंगलवार को मौसम साफ रहेगा. हालांकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बौछार पड़ सकती है. तापमान सामान्य के आसपास ही रहेगा. उत्तराखंड ने इस साल बारिश-बादल फटने के कारण भीषण तबाही का सामना किया है. हिमाचल प्रदेश के अधिकतर जिलों में अब तापमान बढ़ने लगा है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया है. 4 और 5 अक्टूबर को प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर गरज के साथ साथ बारिश और बिजली गिरने भी संभावना जताई गई है.

