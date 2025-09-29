भारत ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया. भारत ने एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर नौवीं बार एशिया कप जीता. जीत के लिये 147 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत खराब रही थी और पहले पांच ओवर में 20 रन के भीतर तीन विकेट गिर गए थे. वहीं मैच के बाद पाकिस्तानी प्रशंसकों का चेहरा देखने लायक था. उनके चेहरों पर मायूसी साफ झलक रही थी. इस बीच पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी ने मैच के बाद पाकिस्तानी आवाम से उनका रिएक्शन लिया. उस दौरान क्रिकेट प्रशंसक काफी गुस्से में नजर आ रहे थे. सारी जनता पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हार के लिए जिम्मेदार ठहरा रही थी. इस बीच एक पाकिस्तानी फैन भड़क गया. उसने पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी के सवाल का जवाब देते हुए कहा, "पाकिस्तान का भारत के हाथों हारना एक खानदानी पेशा है. ये हर बार हारते हैं. मैं तो कहता हूं इनके साथ ऐसा सलूक करना चाहिए, जो हिटलर ने किया था. इन्हें तोपों के आगे बांधकर बम से उड़ा देना चाहिए."

पाकिस्तानी शख्स ने आगे कहा कि आप सारी टीमों से हार जाओ हमें मंजूर है, लेकिन कम से कम भारत से तो नहीं हारो. इनके ऊपर फिल्म का डायलॉग काफी शूट करता है, जिसमें एक्टर कहता है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा. ठीक वैसा ही हमारा कहना है. कई फैंस का कहना था कि खिलाड़ियों ने जज़्बातों के साथ खेला है और बार-बार वही गलतियां दोहराई हैं. खासकर बैटिंग लाइनअप को लेकर नाराजगी जताई गई. फैंस ने पीसीबी (Pakistan Cricket Board) और टीम मैनेजमेंट पर भी सवाल उठाए. उनका कहना है कि घरेलू क्रिकेट से आए नए खिलाड़ियों को मौका तो दिया गया, लेकिन बड़े मैचों में अनुभव की कमी साफ दिखाई दी. इसके मुकाबले इंडिया की टीम ने बेहतरीन बॉलिंग, मजबूत फील्डिंग और स्मार्ट कप्तानी दिखाई, जिससे पूरा मैच उनके पक्ष में चला गया.

दोनों टीमों की बॉडी लैंग्वेज

मैच के पहले 10 ओवरों में इंडिया पर दबाव साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने संयम दिखाया और धीरे-धीरे पाकिस्तान की बैटिंग को ढहने पर मजबूर कर दिया. दूसरी ओर पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज मैच के बीच से ही बदल गई. आत्मविश्वास की कमी और प्रेशर ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन को प्रभावित किया. फैंस का कहना है कि टीम ऐसे खेल रही थी जैसे क्लब क्रिकेट का कोई आम मैच खेल रही हो.

