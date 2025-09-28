उमराह वीजा के लिए सऊदी अरब ने बनाया नया नियम, अब आवेदन देने से पहले ये काम करना होगा सबसे जरूरी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वउमराह वीजा के लिए सऊदी अरब ने बनाया नया नियम, अब आवेदन देने से पहले ये काम करना होगा सबसे जरूरी

Umrah 2025: UAE में उमराह संचालक अपने यात्रियों से अपील कर रहे हैं कि वे उमराह के लिए वीजा आवेदन देने से पूर्व सऊदी अरब के आधिकारिक नुसुफ प्लेटफॉर्म या लाइसेंस प्राप्त एजेंटों से अपनी बुकिंग करा लें.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 28 Sep 2025 11:46 PM (IST)
Preferred Sources

सऊदी अरब ने उमराह 2025 के तीर्थयात्रियों के लिए नए वीजा नियमों की घोषणा की है. सऊदी अरब के अधिकारियों ने उमराह तीर्थयात्रियों के लिए अब वीजा आवेदन करने से पहले होटल बुकिंग और परिवहन की व्यवस्था करने को अनिवार्य कर दिया है. इसका मतलब अब जो भी तीर्थयात्री उमराह के लिए सऊदी अरब के वीजा के लिए आवेदन देंगे, तो उन्हें सबसे पहले अपने होटल बुकिंग और परिवहन की व्यवस्था को पूरी पुष्ट जानकारी को साझा करना होगा. इसके बाद ही उन्हें उमराह 2025 के लिए सऊदी अरब का वीजा दिया जाएगा.

दरअसल, सऊदी अरब ने इस नए नियम की घोषणा इसलिए की है ताकि तीर्थयात्रियों के आवाजाही का बेहतर ढंग से प्रबंधन हो और उन्हें आवास संबंधी धोखाधड़ी वाले प्रस्तावों से बचाया जा सके. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में उमराह संचालक पहले ही अपने यात्रियों से इस बात की अपील कर रहे हैं कि वे उमराह के लिए वीजा आवेदन जमा करने से पूर्व ही सऊदी अरब के आधिकारिक नुसुफ प्लेटफॉर्म या लाइसेंस प्राप्त एजेंटों के जरिए अपनी बुकिंग करा लें.

सऊदी अरब ने वीजा नियम के बारे में दी जानकारी

सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय और संबंधित अधिकारियों ने इस साल से उमराह के लिए प्रवेश नियमों को काफी कड़ा कर दिया है, ताकि वीजा का अप्रूवल स्वीकृत आवासों, आमतौर पर नुसुक मसार और नुसुक उमराह प्लेटफॉर्म के जरिए सत्यापित होटल कॉन्ट्रैक्ट्स और स्थानीय परिवहन व्यवस्था के प्रमाण पर निर्भर हो.

यह कदम उमराह सेवाओं को डिजिटल और सेट्रलाइज करने की व्यापक कोशिश का हिस्सा है, जिसके तहत उमराह के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों को वीजा जारी होने से पहले सत्यापित बुकिंग अपलोड या लिंक करनी होगी.

तीर्थयात्रियों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए उठाया गया कदम

सऊदी के अधिकारियों ने कहा कि इस बदलाव तीर्थयात्रियों को धोखाधड़ी से बचाता है और भीड़भाड़ और व्यस्तता के समय में भीड़ और आवास प्रबंधन को मजबूत करता है.

Published at : 28 Sep 2025 11:46 PM (IST)
Saudi Arabia Mohammed Bin Salman Mecca UAE Umrah 2025
