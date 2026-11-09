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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वयमन में फंसे 19 भारतीय नाविकों को किया गया रेस्क्यू, कब तक होगी वापसी, दूतावास ने बताया

यमन में फंसे 19 भारतीय नाविकों को किया गया रेस्क्यू, कब तक होगी वापसी, दूतावास ने बताया

यमन में फंसे 19 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है. भारतीय दूतावास ने बताया कि सभी नाविक सुरक्षित हैं और उनकी सेहत भी ठीक है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 09 Nov 2026 10:09 AM (IST)
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यमन में फंसे 19 भारतीय नाविकों को किया गया रेस्क्यू, कब तक यमन में पिछले दो हफ्ते से फंसे 19 भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है. वे सभी होदेइदा और सना शहरों में फंसे थे. यमन स्थित भारतीय दूतावास ने इसको लेकर अहम जानकारी दी. दूतावास ने रविवार (8 नवंबर) को कहा कि सभी नाविक सुरक्षित हैं और उनकी हेल्थ भी ठीक है. वे अब भारत के लिए रवाना हो गए हैं.

यमन स्थित भारतीय दूतावास ने एक्स पर लिखा, 'दूतावास ने पिछले दो हफ्तों से हुदैदा और सना (यमन) में फंसे 19 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है. सभी नाविक पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ हैं तथा भारत वापस लौट रहे हैं. दूतावास हमारे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी में दिए गए अमूल्य सहयोग और निरंतर समर्थन के लिए सभी संबंधित लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है.'

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दूतावास ने पहले क्या दी थी जानकारी

दरअसल भारतीय दूतावास ने 23 अक्तूबर को बताया था कि होदेइदा के पास एक यॉट पर 14 भारतीय नाविक मौजूद हैं और वे सभी सुरक्षित हैं. दूतावास ने कहा था कि वह जानकारी के लिए जरूरी लोगों के साथ संपर्क में है. इससे पहले दावा किया गया था कि सऊदी अरब की सेना ने लाल सागर के तट पर यमन में एक भारतीय यॉट को निशाना बनाया था. इस यॉट में 14 भारतीय नागरिक सवार थे.

ईरान युद्ध के बाद अभी भी खाड़ी देशों में तनाव

अमेरिका और ईरान के बीच हुए युद्ध के बाद खाड़ी देशों में अभी तक तनाव की स्थिति है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से दुनिया के कई देशों का सामान आता और जाता है. तेल और गैस के साथ कई और चीजों की सप्लाई होती है, लेकिन जंग की वजह से यह रास्ता बुरी तरह प्रभावित हुआ है. युद्ध के बाद कई सामान ले जा रहे जहाजों पर भी मिसाइल अटैक हुआ.

यह भी पढ़ें : चीनी जासूस से अफेयर, पत्नी को दिया धोखा, AI चिप कंपनी Nvidia के मालिक का कबूलनामा

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 09 Nov 2026 10:01 AM (IST)
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