Explained: 'बिना तलाक लिए अलग', क्यों बढ़ रहा है 'क्वाइट डिवोर्स' का ट्रेंड? टॉप 10 देश कौन से
क्वाइट डिवोर्स का मतलब है कि कोई जोड़ा कानूनी रूप से अलग नहीं हुआ है, न ही अदालत के चक्कर काटे गए हैं, और न ही घर में कोई बड़ा झगड़ा या हंगामा हुआ है, पर वो भावनात्मक रिश्ते से बाहर आ गए हैं.
आज के दौर में रिश्तों और शादियों को लेकर एक नया और गहरा बदलाव देखने को मिल रहा है. समाज में अक्सर तलाक या कानूनी अलगाव को ही रिश्ते के अंत के रूप में देखा जाता है, लेकिन आजकल एक ऐसा ट्रेंड तेजी से उभर रहा है जिसके तहत कागजों पर पति-पत्नी एक साथ होते हैं, लेकिन असल जिंदगी में उनके बीच का रिश्ता खत्म हो चुका होता है. इस आधुनिक मनोसामाजिक स्थिति को 'क्वाइट डिवोर्स' या 'साइलेंट सेपरेशन' कहा जा रहा है.
'क्वाइट डिवोर्स' का असल मतलब क्या है?
क्वाइट डिवोर्स का मतलब है कि कोई जोड़ा कानूनी रूप से अलग नहीं हुआ है, न ही अदालत के चक्कर काटे गए हैं, और न ही घर में कोई बड़ा झगड़ा या हंगामा हुआ है. इसके बावजूद, एक या दोनों पार्टनर मानसिक और भावनात्मक रूप से इस रिश्ते से पूरी तरह बाहर आ चुके होते हैं.
वे एक ही छत के नीचे रहते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं और समाज की नजरों में एक सामान्य कपल की तरह अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन उनके बीच का अपनापन, प्यार, अंतरंगता और भावनात्मक जुड़ाव हमेशा के लिए गायब हो जाता है. रिश्ता सिर्फ एक 'फंक्शनल ड्यूटी' (जिम्मेदारी) बनकर रह जाता है.
क्यों ज्यादातर महिलाएं इस खामोश अलगाव को चुन रही हैं?
विशेषज्ञों और विभिन्न अध्ययनों से यह बात सामने आई है कि इस तरह के भावनात्मक अलगाव की स्थिति में अक्सर महिलाएं ज्यादा नजर आती हैं. इसके पीछे कई गहरी सामाजिक, पारिवारिक और मानसिक वजहें जुड़ी हैं:
महिलाएं जब बार-बार अपनी भावनाओं, जरूरतों और अपेक्षाओं को पार्टनर के सामने रखती हैं और लंबे समय तक कोई बदलाव नहीं देखती हैं, तो कुंठा की जगह गहरी थकान ले लेती है.
समाज का डर, बच्चों का भविष्य, और परिवार की प्रतिष्ठा के कारण कई महिलाएं खुलकर अलग होने या तलाक लेने का कदम नहीं उठा पाती हैं.
कई मामलों में आर्थिक स्वतंत्रता न होना या अकेले जीवनयापन करने की अनिश्चितता महिलाओं को इस खामोश समझौते के साथ जीने पर मजबूर कर देती है.
सालों तक रिश्ते को बचाने की कोशिश करने के बाद जब महिलाएं थक जाती हैं, तो वे ऊर्जा बचाने के लिए खुद को भावनात्मक रूप से अलग कर लेती हैं. उनके लिए यह चुप्पी कमजोरी नहीं, बल्कि खुद को बचाने का एक रास्ता बन जाती है.
'क्वाइट डिवोर्स' के मुख्य लक्षण
कैसे पहचानें कि कोई रिश्ता 'क्वाइट डिवोर्स' के दौर से गुजर रहा है? इसके कुछ स्पष्ट संकेत होते हैं.
बातचीत का सीमित होना: बातचीत अब अर्थपूर्ण चर्चाओं से हटकर केवल घर के सामान, बच्चों के स्कूल या रोजमर्रा के कामों जैसी लॉजिस्टिक्स तक सीमित रह जाती है.
समाननांतर जिंदगी : दोनों एक ही घर में रहते हैं लेकिन उनकी दुनिया बिल्कुल अलग होती है. वे अपने सुख-दुःख, सपने या डर एक-दूसरे से साझा करना बंद कर चुके होते हैं.
शारीरिक और भावनात्मक अंतरंगता का अंत: न तो प्यार भरी बातचीत बचती है और न ही किसी तरह की शारीरिक या मानसिक निकटता.
संघर्ष का अभाव: बहस या झगड़े बंद हो जाना हमेशा अच्छे रिश्ते की निशानी नहीं होती. कई बार इसका मतलब यह होता है कि अब किसी को परवाह ही नहीं बची कि दूसरा क्या कर रहा है.
क्या इस स्थिति से बाहर निकला जा सकता है?
रिश्तों के जानकारों का मानना है कि यदि समय रहते दोनों पार्टनर इस दूरी को महसूस करें और इस पर खुलकर बात करें, तो थेरेपी या काउंसलिंग की मदद से रिश्ते को दोबारा पटरी पर लाया जा सकता है. हालांकि, अगर उदासीनता और उपेक्षा इतनी गहरी हो चुकी है कि सुधार की कोई गुंजाइश न बचे, तो कई महिलाएं मानसिक शांति के लिए इस खामोश अलगाव को ही अपनी जिंदगी का स्थायी सच मान लेती हैं.
'क्वाइट डिवोर्स' इस बात का प्रमाण है कि एक सफल शादी केवल कागजी रूप से टिके रहने या साथ रहने का नाम नहीं है. यह इस बात पर निर्भर करती है कि उस रिश्ते के अंदर रहने वाले इंसान मानसिक रूप से कितना जीवित और सम्मानित महसूस कर रहे हैं.
इन 10 देशों में 'क्वाइट डिवोर्स' का ट्रेंड सबसे अधिक देखा जाता है
|क्रम
|देश
|क्वाइट डिवोर्स (भावनात्मक अलगाव) का मुख्य कारण / संदर्भ
|1.
|संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)
|व्यक्तिगत स्वतंत्रता, करियर को प्राथमिकता और लंबी व खर्चीली कानूनी तलाक प्रक्रियाओं से बचने की प्रवृत्ति
|2.
|यूनाइटेड किंगडम (UK)
|व्यस्त दिनचर्या, संवाद की कमी और पारिवारिक कचहरी जाने की सामाजिक झिझक के कारण सह-निवास
|3.
|जापान
|काम के प्रति अत्यधिक दबाव और समाज के डर से कानूनी तलाक के बजाय मानसिक रूप से कट जाना (जिसे 'रिचिको' से भी जोड़ा जाता है)
|4.
|दक्षिण कोरिया
|तीव्र आधुनिकीकरण, सामाजिक-पारिवारिक दबाव और पारंपरिक विवाह संस्था के प्रति मोहभंग
|5.
|फ्रांस
|व्यक्तिगत सुख-शांति और स्वतंत्रता को सर्वोपरि रखना, जिसके चलते भावनात्मक रूप से अनुपस्थित रिश्ते तेजी से बढ़ रहे हैं
|6.
|स्वीडन
|आर्थिक आत्मनिर्भरता और न्यूनतम सामाजिक दबाव; प्यार खत्म होने पर कानूनी पचड़े में पड़ने के बजाय चुपचाप अलग-थलग रहना.
|7.
|जर्मनी
|व्यक्तिगत गोपनीयता (Privacy) और स्पेस का अत्यधिक महत्व, जो धीरे-धीरे पति-पत्नी को सिर्फ 'रूममेट' बनाकर रख देता है.
|8.
|कनाडा
|आधुनिक और तनावपूर्ण जीवनशैली, जहाँ बच्चे की परवरिश या आर्थिक कारणों से कानूनी अलगाव टाल दिया जाता है.
|9.
|ऑस्ट्रेलिया
|मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता; रिश्ते में घुटन होने पर औपचारिक तलाक के बिना मानसिक दूरी बना लेना.
|10.
|चीन
|
बड़े महानगरों की कॉर्पोरेट संस्कृति, अत्यधिक काम का दबाव और समय की कमी के कारण वैवाहिक जीवन में बढ़ती दूरियां.