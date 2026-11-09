ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वड्रिंक्स, डील और जासूसी: चीनी जासूस ने Nvidia में कैसे लगाई सेंध? पूरी कहानी

ड्रिंक्स, डील और जासूसी: चीनी जासूस ने Nvidia में कैसे लगाई सेंध? पूरी कहानी

4.5 ट्रिलियन डॉलर की एनवीडिया (Nvidia) कंपनी के सीईओ जेन्सेन हुआंग के एक चीनी जासूस महिला के साथ अफेयर की खबर पर अमेरिकी अधिकारियों की जांच के बाद पुष्टि हुई. जरूरी जानकारियां चीन भेज रही थी.

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 09 Nov 2026 11:08 AM (IST)
Preferred Sources

विश्व की सबसे बड़ी चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया (Nvidia) के  CEO जेन्सेन हुआंग के एक अफेयर (extramarital affair) से पूरे अमेरिका में खलबली मच गई है. जेन्सेन हुआंग ने जिस महिला के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया उस पर एक चीनी जासूस होने का संदेह जताया गया है. 

यह खुलासा तब हुआ जब 4.5 ट्रिलियन डॉलर की एनवीडिया (Nvidia) कंपनी के बोर्ड ने एक चीनी बिजनेसवुमन के साथ उनके कथित करीबी रिश्तों की जांच शुरू की. 'द न्यूयॉर्क टाइम्स'की पिछले महीने दी गई रिपोर्ट कि अनुसार जेन्सेन हुआंग के एलिस हुआंग के साथ संबंध थे. जिसे जेन्सेन ने स्वीकार भी कर लिया है. एलिस हुआंग सिंगापुर की कंपनी 'मेगास्पीड' (Megaspeed) की पूर्व एग्जीक्यूटिव रह चुकी हैं. अमेरिकी अधिकारियों की जांच में पता चला था कि वह चीनी खुफिया तंत्र से जुड़ी हुई थीं.

रिलेटेड स्टोरी >>

विश्व
'अमेरिका को इजरायल ने बेवकूफ बनाया', ट्रंप को लेकर क्या बोले अब्बास अराघची
'अमेरिका को इजरायल ने बेवकूफ बनाया', ट्रंप को लेकर क्या बोले अब्बास अराघची
विश्व
इराक में खोर-मोर गैस फील्ड पर ड्रोन अटैक, किसने किया हमला?
इराक में खोर-मोर गैस फील्ड पर ड्रोन अटैक, किसने किया हमला?
विश्व
अमेरिका के पहले मुस्लिम सीनेटर अब्दुल सैयद ने मनाई दिवाली, पत्नी का भारत से कनेक्शन
अमेरिका के पहले मुस्लिम सीनेटर अब्दुल सैयद ने मनाई दिवाली, पत्नी का भारत से कनेक्शन
विश्व
Explained: 'बिना तलाक लिए अलग', क्यों बढ़ रहा है 'क्वाइट डिवोर्स' का ट्रेंड? टॉप 10 देश कौन से
Explained: 'बिना तलाक लिए अलग', क्यों बढ़ रहा है 'क्वाइट डिवोर्स' का ट्रेंड? टॉप 10 देश कौन से

'मेगास्पीड' से एनवीडिया की चिप खरीदने की डील

यह यह अबतक साफ नहीं हो पाया है एलिस हुआंग और जेन्सेन हुआंग की पहली मुलाकात कब और कैसे हुई. हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों को जून 2024 में ताइपे के एक बार में एक दूसरे के बगल में बैठे हुए देखा गया था. वहां वे 'गीगाबाइट' (Gigabyte) और 'नेटथंडर' (NetThunder) के अधिकारियों के साथ ड्रिंक कर रहे थे. 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' की रिपोर्ट के अनुसार, उसी दौरान एलिस हुआंग की कंपनी 'मेगास्पीड' ने कई अरब डॉलर की कीमत वाले अत्याधुनिक AI माइक्रोचिप्स खरीदने का सौदा किया.

मई 2025 में भी ताइपे के एक रेस्तरां के बाहर पत्रकारों से बात करते वक्त एनवीडिया के CEO के पीछे एलिस हुआंग को खड़े देखा गया. इसके बाद 'मेगास्पीड' और एनवीडिया के बीच के इन सौदों पर वाशिंगटन (अमेरिकी सरकार) की नजर पड़ चुकी थी. अमेरिकी अधिकारियों की जांच में सामने आया कि 'मेगास्पीड' की प्रमुख बीजिंग को जानकारी पहुंचा रही थीं.

चीन ने भेजा एलिस हुआंग को जासूसी करने

'द टाइम्स' और 'फाइनेंशियल टाइम्स' की रिपोर्ट के अनुसार, एक गोपनीय मेमो से पता चलता है कि चीन के 'मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी' (राज्य सुरक्षा मंत्रालय) ने एलिस हुआंग को काम पर रखा था. उनका मकसद एनवीडिया (Nvidia) के प्रमुख के बारे में खुफिया जानकारी जुटाना और कंपनी पर दबाव डालना था, ताकि वह अपने सबसे एडवांस चिप्स चीन को बेच सके.

AI की होड़ के बीच, बाइडेन प्रशासन ने चीन को एनवीडिया के हाई-एंड चिप्स बेचने पर रोक लगा दी थी. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद, एनवीडिया के CEO ने चीन को चिप्स निर्यात करने पर लगे कड़े नियमों का विरोध किया.

ट्रंप ने जेन्सेन को बताया ईमानदार

एनवीडिया (Nvidia) के  CEO के इस अफेयर की बात पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी हैलोवीन पार्टी में बात की. उन्होंने इस स्थिति को "बहुत जटिल" बताया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जेन्सेन हुआंग के साथ सब ठीक होगा. हुआंग, राष्ट्रपति की 'विज्ञान और प्रौद्योगिकी सलाहकार परिषद' (Council of Advisors on Science and Technology) के सदस्य हैं. ट्रंप ने हुआंग को "स्मार्ट" और "अद्भुत" बताया है और जोर देकर कहा है कि उन्हें अपनी विदेशी यात्राओं में अपने साथ ले जाना चाहिए.

यह भी पढ़ें : चीनी जासूस से अफेयर, पत्नी को दिया धोखा, AI चिप कंपनी Nvidia के मालिक का कबूलनामा

और पढ़ें

About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
Read More
Published at : 09 Nov 2026 11:22 AM (IST)
Tags :
USA  CHINA NVIDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अमेरिका को इजरायल ने बेवकूफ बनाया', ट्रंप को लेकर क्या बोले अब्बास अराघची
'अमेरिका को इजरायल ने बेवकूफ बनाया', ट्रंप को लेकर क्या बोले अब्बास अराघची
विश्व
इराक में खोर-मोर गैस फील्ड पर ड्रोन अटैक, किसने किया हमला?
इराक में खोर-मोर गैस फील्ड पर ड्रोन अटैक, किसने किया हमला?
विश्व
अमेरिका के पहले मुस्लिम सीनेटर अब्दुल सैयद ने मनाई दिवाली, पत्नी का भारत से कनेक्शन
अमेरिका के पहले मुस्लिम सीनेटर अब्दुल सैयद ने मनाई दिवाली, पत्नी का भारत से कनेक्शन
विश्व
Explained: 'बिना तलाक लिए अलग', क्यों बढ़ रहा है 'क्वाइट डिवोर्स' का ट्रेंड? टॉप 10 देश कौन से
Explained: 'बिना तलाक लिए अलग', क्यों बढ़ रहा है 'क्वाइट डिवोर्स' का ट्रेंड? टॉप 10 देश कौन से
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका के पहले मुस्लिम सीनेटर अब्दुल सैयद ने मनाई दिवाली, पत्नी का भारत से कनेक्शन
अमेरिका के पहले मुस्लिम सीनेटर अब्दुल सैयद ने मनाई दिवाली, पत्नी का भारत से कनेक्शन
बिहार
अखिलेश के अयोध्या दौरे पर सियासत के बीच पप्पू यादव की दो टूक, ऐसे दिया जवाब
अखिलेश के अयोध्या दौरे पर सियासत के बीच पप्पू यादव की दो टूक, ऐसे दिया जवाब
तमिल सिनेमा
'रामायण' की आंधी के आगे सूर्या की 'सीन' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, दिवाली पर हुई नोटों की बारिश, जानें- कलेक्शन
'रामायण' की आंधी के आगे सूर्या की 'सीन' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, दिवाली पर हुई नोटों की बारिश
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में उठा-पटक, दुनिया के पूर्व वर्ल्ड नंबर-1 बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन ड्रॉप
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में उठा-पटक, दुनिया के पूर्व वर्ल्ड नंबर-1 बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन ड्रॉप
विश्व
इराक में खोर-मोर गैस फील्ड पर ड्रोन अटैक, किसने किया हमला?
इराक में खोर-मोर गैस फील्ड पर ड्रोन अटैक, किसने किया हमला?
इंडिया
दिवाली के बाद प्रदूषण किस शहर में कितना बढ़ा? ये रही लेटेस्ट AQI की लिस्ट
दिवाली के बाद प्रदूषण किस शहर में कितना बढ़ा? ये रही लेटेस्ट AQI की लिस्ट
एग्रीकल्चर
Railway Land Farming: क्या किराया देकर रेलवे की जमीन पर कर सकते हैं खेती, क्या हैं नियम?
क्या किराया देकर रेलवे की जमीन पर कर सकते हैं खेती, क्या हैं नियम?
टेक्नोलॉजी
OPPO Reno 17 Series : स्मार्टफोन में नया Snap Key बटन! आज लॉन्च होगी OPPO Reno 17 सीरीज
स्मार्टफोन में नया Snap Key बटन! आज लॉन्च होगी OPPO Reno 17 सीरीज
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget