हमास का दो इजरायली बंधकों से टूटा संपर्क, IDF से की हमला रोकने की अपील

हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वहमास का दो इजरायली बंधकों से टूटा संपर्क, IDF से की हमला रोकने की अपील

Hamas Announcement: हमास के इज्जेद्दीन अल-कसम ब्रिगेड्स ने कहा कि दोनों इजरायली बंधकों की जिंदगी खतरे में है. IDF को हवाई हमलों को रोकना होगा, ताकि बंधकों को बचाने के प्रयास किए जा सकें.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 28 Sep 2025 08:44 PM (IST)
Preferred Sources

हमास के मिलिट्री विंग ने रविवार (28 सितंबर, 2025) को घोषणा की है कि गाजा सिटी में पिछले 48 घंटों के दौरान इजरायल की ओर से किए जा रहे हवाई हमलों में तेजी आने के कारण उसने अपने कब्जे में किए दो इजरायली बंधकों से संपर्क खो दिया है. दरअसल, इजरायल ने पिछले 48 घंटों से गाजा सिटी के सबरा और तेल अल-हवा इलाकों में सैन्य अभियानों और भीषण हवाई हमलों को अंजाम दिया है, जिसके कारण हमास का दो इजरायली बंधकों से संपर्क टूट गया है.

हमास के मिलिट्री विंग ने बयान में क्या कहा?

हमास के मिलिट्री विंग इज्जेद्दीन अल-कसम ब्रिगेड्स ने इस संबंध में एक बयान जारी किया है. अपने बयान में सैन्य विंग ने इजरायल की सेना से हमला रोकने की अपील की है. इज्जेद्दीन अल-कसम ने बयान में कहा, ‘दोनों इजरायली बंधकों की जिंदगी खतरे में है. इजरायली सेना को तुरंत स्ट्रीट नंबर-8 के दक्षिण में पीछे हटना होगा और आज शाम 6 बजे से 24 घंटे तक हवाई हमलों को रोकना होगा, ताकि बंधकों को बचाने के प्रयास किए जा सकें.’

हमास ने पहले भी जारी की थी घोषणा

हमास ने इससे पहले भी एक घोषणा जारी की थी, जिसमें उसने कहा था कि गाजा सिटी के दक्षिणी इलाकों में पिछले 48 घंटों से जारी इजरायली सैन्य अभियानों और हवाई हमलों के कारण बंधकों से संपर्क टूट गया. इन इलाकों में इजरायल की ओर से जमीनी और हवाई हमलों की तीव्रता बढ़ा दी गई है.

पूर्व में भी इस्लामिक समूह ने एक ऐसी ही घोषणा की थी कि उसने एक इजरायली-अमेरिकी बंधक से अपना संपर्क खो दिया है, जिसे कुछ दिनों के बाद रिहा कर दिया गया था.

गाजा सिटी पर हमले के साथ फिलिस्तीनियों को इजरायल का आदेश

गाजा सिटी में हमास के ठिकानों पर लगातार हमला शुरू करने के बाद से इजरायल की सेना (IDF) ने फिलिस्तीन के लोगों को लगातार दक्षिण की ओर जाने का आदेश दिया है.

संयुक्त राष्ट्र में क्या बोले इजरायल के प्रधानमंत्री?

वहीं, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र (UN) में अपना संबोधन देते हुए कहा कि उन्होंने हमास के खिलाफ अपना काम खत्म करने की कसम खाई है. हालांकि, हमास पर इजरायली हमले में तीव्रता लाने के कारण उनकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़ी निंदा भी हुई है.

Published at : 28 Sep 2025 08:44 PM (IST)
Hamas Gaza City IDF ISRAEL
