अफगानिस्तान में रविवार की रात आए 6.3 की तीव्रता के भूकंप में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई और 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए. इस भूकंप में मजार-ए-शरीफ को भी नुकसान पहुंचा है. यूएसजीएस के अनुसार, भूकंप पवित्र मजार के पास करीब 28 किमी की गहराई में था.

स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता समीम जोयांदा ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि आज सुबह तक सात लोगों की मौत की खबर मिली है, जबकि 150 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है. घायलों को स्वास्थ्य केंद्रों में ट्रांसफर किया गया है. उन्होंने बताया कि मृतकों की संख्या सोमवार सुबह तक अस्पताल से मिली रिपोर्ट पर आधारित है.

अफगानिस्तान के बल्ख प्रांत के प्रवक्ता हाजी जैद ने रॉयटर्स को बताया कि भूकंप से मजार-ए-शरीफ का एक हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ है.

USGS के पेजर सिस्टम ने जारी किया अलर्ट

यूएसजीएस ने अपने पेजर सिस्टम में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जो एक स्वचालित प्रणाली है जो भूकंप के प्रभाव के बारे में जानकारी उत्पन्न करती है. पेजर ने संकेत दिया है कि बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की संभावना है और आपदा संभावित रूप से व्यापक है.

कब-कब आए थे भूकंप?

भारतीय एजेंसी नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के मुताबिक, पहला भूकंप रविवार (2 नवंबर, 2026 ) की रात 20:40:52 बजे आया था, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.9 मापी गई थी. इसके पांच घंटों के भीतर हिंदू कुश इलाके में दूसरा भूकंप आया, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.3 मापी गई.



अफगानिस्तान में भूकंप आना आम बात है, विशेष रूप से हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के पास, जहां यूरेशियन और भारतीय टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं. दशकों के युद्ध के बाद अफगानिस्तान अनेक संकटों से जूझ रहा है, जिनमें व्यापक गरीबी, गंभीर सूखा तथा पड़ोसी देशों पाकिस्तान और ईरान द्वारा लाखों अफगानों को वापस घर भेजे जाने की घटनाएं शामिल हैं.

