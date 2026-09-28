कौन थे BJP नेता चंदन भल्ला? जिसे पश्चिम बंगाल में सिर में मारी गई गोली

पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलने के कुछ समय बाद ही पहली हत्या का मामला सामने आया है. बोलपुर में बीजेपी के नेता चंदन भल्ला की हत्या हो गई है. 47 साल के चंदन भल्ला की हत्या के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है. पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज लगा है जिसके जरिए पुलिस हमलावरों की पहचान में जुटी है.

चंदन भल्ला की मौत के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं. हत्या की वजह अभी सामने नहीं आई है. पुलिस भी घटना के बाद मौके पर पहुंच गई थी और जांच शुरू हो चुकी है. आइए आपको बताते हैं चंदन भल्ला कौन हैं.

कौन थे चंदन भल्ला

चंदन भल्ला बोलपुर में बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता थे. उन्हें लोग स्थानीय स्तर पर पार्टी के बूथ अध्यक्ष के तौर पर जानते थे. लोग उन्हें बतौर मंडल अध्यक्ष भी जानते थे. बीजेपी कार्यकर्ता के अलावा चंदन का एक और काम जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़ा था. परिवार का कहना है कि वो इसी काम के सिलसिले में लोगों से मिलते थे. रविवार रात को भी वो बाइक लेकर निकले थे. कुछ ही देर बाद उनकी हत्या की खबर मिली थी.

क्या हुआ था

परिवार का कहना है कि चंदन को एक फोन आया था. उसके बाद वो घर से बाहर निकले. चंदन की पत्नी श्यामोली भल्ला ने बताया कि वो किसी को जमीन दिखाने के लिए गए थे. इसी दौरान त्रिशूलपट्टी इलाके में दो बाइक सवार उनके पास पहुंचे. वो दोनों ही गोरी मारी और वहां से भाग गए. गोली उनके सिर में लगी थी. जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया. जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. चंदन की हत्या करने वाले कौन थे इसका अभी पता नहीं चल पाया है.

किस पर है शक

चंदन के बड़े भाई गौरा ने नानूर के कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं पर शक जताया है. उनका दावा है कि चंदन को बुलाकर वारदात की गई. उन्होंने कहा कि सुबह नानूर पुलिस स्टेशन से कुछ BJP कार्यकर्ता उनके घर भी आए थे.

सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

वारदात के बाद पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देख रही है. पुलिस उन बाइक सवारों की पहचान करने में लगी है. वहीं मौके पर मिले दूसरे सुरागों को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है.

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