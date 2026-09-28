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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकभी इंजन फेल तो कभी पोल से टक्कर, IndiGo के विमानों में बार-बार क्यों आ रही दिक्कत?

कभी इंजन फेल तो कभी पोल से टक्कर, IndiGo के विमानों में बार-बार क्यों आ रही दिक्कत?

इंडिगो की उड़ानों से जुड़ी तकनीकी घटनाएं जारी हैं. अलग-अलग मामलों में विमानों में तकनीकी खराबी, धुएं की चेतावनी, बम की धमकी और एयरपोर्ट पर पार्किंग के दौरान विमान के पोल से टकराने जैसी घटनाएं. हैं

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 28 Sep 2026 06:47 AM (IST)
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इंडिगो की उड़ानों से जुड़ी तकनीकी घटनाओं का सिलसिला इस महीने भी जारी है. अलग-अलग मामलों में विमानों में तकनीकी खराबी, धुएं की चेतावनी, बम की धमकी और एयरपोर्ट पर पार्किंग के दौरान विमान के पोल से टकराने जैसी घटनाएं सामने आई हैं. कुछ मामलों में विमानों को वापस लौटना पड़ा, जबकि कुछ उड़ानों को दूसरे एयरपोर्ट पर डायवर्ट किया गया. इंडिगो ने कहा है कि संबंधित अधिकारियों को मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के तहत सूचना दी गई और प्रभावित विमानों को जांच व रखरखाव के लिए भेजा गया है.

जरूरी मंजूरी के बाद ही दोबारा उड़ान भरेगा विमान

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इंडिगो के प्रवक्ता ने कहा कि संबंधित अधिकारियों को तय प्रक्रिया के अनुसार जानकारी दी गई है और विमान को रखरखाव संबंधी जांच के लिए भेजा गया है. प्रवक्ता के मुताबिक, जरूरी मंजूरी मिलने के बाद ही विमान दोबारा सेवा में लौटेगा. एयरलाइन ने दोहराया कि यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा उसकी प्राथमिकता है और वह सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

इस मामले में अभी और जानकारी का इंतजार है. इसी बीच, सितंबर में इंडिगो के विमानों से जुड़ी कई अन्य घटनाएं भी सामने आई हैं.

लंदन से दिल्ली आ रहा ड्रीमलाइनर वापस लौटा

बुधवार को लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से दिल्ली आ रहा इंडिगो का ड्रीमलाइनर विमान तकनीकी खराबी के बाद वापस लंदन लौट गया. समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि बोइंग 787-9 विमान इंडिगो की उड़ान 6E4 के तौर पर लंदन हीथ्रो से दिल्ली के लिए रवाना हुआ था.

फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट Flightradar24.com पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, विमान करीब एक घंटे तक हवा में रहने के बाद वापस लंदन की ओर मुड़ गया.

धुएं की चेतावनी के बाद लखनऊ डायवर्ट हुई उड़ान

इससे पहले 15 सितंबर को अगरतला से दिल्ली जा रही इंडिगो की उड़ान को विमान के कार्गो क्षेत्र में धुएं की चेतावनी मिलने के बाद लखनऊ डायवर्ट किया गया था. पीटीआई ने आधिकारिक बयान के हवाले से बताया कि उड़ान संख्या 6E6504 में 103 यात्री और चालक दल के छह सदस्य सवार थे.

विमान ने शाम 6:29 बजे लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की थी.

बम की धमकी के बाद अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग

10 सितंबर को लखनऊ से सऊदी अरब के दम्माम जा रही इंडिगो की उड़ान को बम की धमकी के बाद अहमदाबाद में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी थी. उड़ान संख्या 6E97 ने शाम 5:45 बजे सरदार वल्लभभाई पटेल अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग की. इसके बाद विमान में सवार सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित उतार लिया गया था.

श्रीनगर एयरपोर्ट पर पार्किंग पोल से टकराया विमान

4 सितंबर को श्रीनगर एयरपोर्ट पर टैक्सी करते समय इंडिगो का एक विमान पार्किंग बे में पहुंचते वक्त विजुअल डॉकिंग गाइडेंस सिस्टम (VDGS) के पोल से टकरा गया था. उड़ान संख्या 6E 225 में पंजीकरण संख्या VT-NOG वाला विमान शामिल था. यह उड़ान नवी मुंबई से श्रीनगर जा रही थी.

इंजन में खराबी के बाद गोवा लौटी दिल्ली जाने वाली उड़ान

1 सितंबर को दिल्ली जा रही इंडिगो की एक उड़ान ने उड़ान भरने के करीब 30 मिनट बाद गोवा वापसी की थी. रिपोर्ट के मुताबिक, विमान के इंजन में हवा में खराबी आने के बाद उसे वापस गोवा लाया गया और मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मोपा में आपातकालीन लैंडिंग कराई गई.

इस विमान में 229 यात्री सवार थे. घटना के बाद विमान को सुरक्षित तरीके से वापस एयरपोर्ट लाया गया.

यह भी पढ़िएः CM विजय के फैसले के विरोध में उतरे कार्ति चिदंबरम, कहा- ‘याद रखना जरूरी कि...’

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 28 Sep 2026 06:47 AM (IST)
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