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BJP सांसद कंगना रनौत के खिलाफ FIR दर्ज, सोनिया गांधी पर टिप्पणी से जुड़ा मामला
बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को लेकर टिप्पणी की है. जिसके बाद बवाल हो गया है. कंगना के खिलाफ शिमला में एफआईआर दर्ज हुई है.
कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की किताब हाल ही में लॉन्च हुई है. किताब के लॉन्च होने के बाद से ही इसे लेकर हलचल मची हुई है. बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने गांधी परिवार को टारगेट करते हुए एक पोस्ट शेयर किया था. जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई.
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