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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBJP सांसद कंगना रनौत के खिलाफ FIR दर्ज, सोनिया गांधी पर टिप्पणी से जुड़ा मामला

BJP सांसद कंगना रनौत के खिलाफ FIR दर्ज, सोनिया गांधी पर टिप्पणी से जुड़ा मामला

बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को लेकर टिप्पणी की है. जिसके बाद बवाल हो गया है. कंगना के खिलाफ शिमला में एफआईआर दर्ज हुई है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 14 Nov 2026 08:55 AM (IST)
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कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की किताब हाल ही में लॉन्च हुई है. किताब के लॉन्च होने के बाद से ही इसे लेकर हलचल मची हुई है. बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने गांधी परिवार को टारगेट करते हुए एक पोस्ट शेयर किया था. जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई.

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है. संपर्क करें- Mail Id- dikshac@abpnetwork.com, X-https://x.com/Diksha29chhabra
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Published at : 14 Nov 2026 08:48 AM (IST)
Tags :
Kangana Ranaut Breaking News Abp News SONIA GANDHI
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