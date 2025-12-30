कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा के परिवार में जल्द ही शादी की शहनाई बजने वाली है. उनके बेटे रेहान वाड्रा की सगाई उनकी गर्लफ्रेंड अवीवा बेग से हो गई है. वाड्रा परिवार की होने वाली बहू का नाम अवीवा बेग बताया जा रहा है. इस खबर के सामने आते ही राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है.

रेहान वाड्रा प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे हैं. उनका जन्म 29 अगस्त 2000 को हुआ था और वे इस समय 25 साल के हैं. रेहान आमतौर पर लाइमलाइट से दूर रहते हैं, लेकिन कुछ खास राजनीतिक और पारिवारिक मौकों पर वे मीडिया में नजर आते रहे हैं.

रेहान वाड्रा क्या करते हैं?

रेहान वाड्रा पेशे से इंस्टॉलेशन और विज़ुअल आर्टिस्ट हैं. उन्होंने कला के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है. उन्होंने ‘डार्क परसेप्शन’ नाम से अपनी पहली सोलो आर्ट एग्ज़िबिशन आयोजित की थी. इसके बाद दिसंबर 2022 में अनुमान नाम से दूसरी सोलो प्रदर्शनी भी की. उनके आर्ट वर्क में वाइल्डलाइफ, स्ट्रीट फोटोग्राफी और कमर्शियल फोटोग्राफी शामिल है. रेहान कोलकाता में द इंडिया स्टोरी जैसी प्रतिष्ठित प्रदर्शनी का भी हिस्सा रह चुके हैं.

रेहान वाड्रा की पढ़ाई

रेहान वाड्रा की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली में हुई. इसके बाद उन्होंने देहरादून में शिक्षा हासिल की. आगे की पढ़ाई के लिए वे लंदन चले गए, जहां उन्होंने SOAS यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री पूरी की. पढ़ाई के दौरान ही उनका झुकाव कला और रचनात्मक विषयों की ओर रहा, जिसके चलते उन्होंने पारंपरिक नौकरी या सीधी राजनीति का रास्ता नहीं चुना.

कला और प्रकृति से गहरा जुड़ाव

रेहान को वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी का खास शौक है. वे अक्सर प्रकृति, जानवरों और खुले वातावरण की तस्वीरें खींचते हैं. इसके अलावा पेंटिंग, वीडियो शूटिंग और विज़ुअल स्टोरीटेलिंग में भी उनकी गहरी रुचि है. उनकी कला में समाज, प्रकृति और व्यक्तिगत भावनाओं की झलक साफ नजर आती है.

ये भी पढ़ें: प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान की गर्लफ्रेंड अवीवा संग इंगेजमेंट, जानें कौन हैं वाड्रा परिवार की होने वाली बहू?