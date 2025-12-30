प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान की गर्लफ्रेंड अवीवा संग इंगेजमेंट, जानें कौन हैं वाड्रा परिवार की होने वाली बहू?

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई की खबर सामने आई है. सूत्रों के मुताबिक, रेहान वाड्रा ने हाल ही में अपनी सात साल की गर्लफ्रेंड अवीवा बेग को प्रपोज किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया. दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को अपनी मंजूरी दे दी है. सूत्रों के अनुसार, अवीवा बेग और उनका परिवार दिल्ली का रहने वाला है.