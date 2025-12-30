एक्सप्लोरर
प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान की गर्लफ्रेंड अवीवा संग इंगेजमेंट, जानें कौन हैं वाड्रा परिवार की होने वाली बहू?
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई की खबर सामने आई है. सूत्रों के मुताबिक, रेहान वाड्रा ने हाल ही में अपनी सात साल की गर्लफ्रेंड अवीवा बेग को प्रपोज किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया. दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को अपनी मंजूरी दे दी है. सूत्रों के अनुसार, अवीवा बेग और उनका परिवार दिल्ली का रहने वाला है.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, न्यूज़ और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
बारिश से नए साल का स्वागत, 7 राज्यों के लिए चेतावनी, 4 डिग्री पारा डाउन, जानें यूपी-दिल्ली से बिहार तक का मौसम कैसा?
दिल्ली NCR
'दिल्ली के शिक्षकों को कभी नहीं दिया गया कुत्तों की गिनती का आदेश', रेखा गुप्ता सरकार ने किया खबर का खंडन
विश्व
'अगर नेतन्याहू नहीं होते तो इजरायल शायद नक्शे पर भी न होता', जानें क्यों इजरायली प्रधानमंत्री को लेकर ट्रंप ने कही ये बात
क्रिकेट
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26: अगला मैच कब खेलेंगे विराट कोहली, किस टीम के साथ होगा मुकाबला
Advertisement
इंडिया
6 Photos
असम की ब्लैक टी, कश्मीरी केसर से लेकर बंगाल का सिल्वर सेट तक... PM मोदी ने पुतिन को दिए ये गिफ्ट, PHOTOS
इंडिया
9 Photos
हाथ मिलाया, गले मिले और फिर एक ही गाड़ी में रवाना... मोदी-पुतिन की दोस्ती देख चीन-PAK के उड़े होश
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL