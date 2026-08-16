आशीष बनर्जी की मौत को लेकर TMC ने की जांच की मांग, जानें किसने-क्या कहा

बंगाल विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर और रामपुरहाट के पूर्व विधायक आशीष बनर्जी का रविवार सुबह तृणमूल कांग्रेस (TMC) दफ्तर में फंदे से लटका शव मिला है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की जांच के साथ-साथ आस पास मौजूद लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. इस घटना को लेकर टीएमसी नेताओं के बयान आए हैं.

क्या बोले TMC सांसद समीरुल इस्लाम

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए TMC सांसद समीरुल इस्लाम ने कहा, "आशीष बीरभूम के सबसे ईमानदार और बहुत पढ़े-लिखे व्यक्ति थे. उनसे प्रेरित होकर कई लोग राजनीति में आए. उनके सुसाइड नोट के अनुसार शायद विपक्षी पार्टी ने उन्हें बदनाम किया था. यह न केवल बीरभूम के लिए बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल के लिए एक नुकसान है." इस मामले को लेकर इस्लाम ने जांच की मांग की है. उन्होंने कहा कि सुसाइड नोट के आधार पर जांच होनी चाहिए. उन्होंने बताया कि वे 5 बार के पूर्व विधायक थे और अधिकारी भी रहे हैं.

#WATCH | Birbhum, West Bengal | TMC MP Samirul Islam says, "Ashish was the most honest and highly educated person in Birbhum. Many people joined politics inspired by him. According to his suicide note, probably his name was maligned by the opposition party. This is a loss not… https://t.co/6O3vb4TM7b pic.twitter.com/JoNUi05nkx — ANI (@ANI) August 16, 2026

पूर्व राज्य मंत्री आशीष ममता बनर्जी के कार्यकाल में बंगाल विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे. उनके घर के बगल में ही टीएमसी का पार्टी कार्यालय है, जहां से आज सुबह उनका लटका हुआ शव बरामद किया गया. घटना की जानकारी मिलते ही आस-पास के लोग वहां जमा हो गए. पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूर्व मंत्री का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए रामपुरहाट मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है. उनकी मौत का कारण अभी पता नहीं चल सका है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा. रामपुरहाट पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है.

आशीष बनर्जी की मृत्यु को लेकर क्या बोले अब्बास हुसैन

आशीष बनर्जी की मौत पर TMC नेता अब्बास हुसैन ने कहा, "करीब 7:15 बजे हमें खबर मिली कि आशीष दा ने आत्महत्या कर ली है. यह सुनकर हमें बहुत धक्का लगा. यह बहुत दुखद घटना है. उन्होंने ऐसा क्यों किया, यह तो भगवान ही जानते हैं. यह आत्महत्या का मामला लग रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा."

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