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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाममता के करीब कौन हैं आशीष बनर्जी? TMC ऑफिस में मिले सुसाइड नोट में क्या लिखा

ममता के करीब कौन हैं आशीष बनर्जी? TMC ऑफिस में मिले सुसाइड नोट में क्या लिखा

Asish Banerjee: TMC नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी का शव 16 अगस्त 2026 को रामपुरहाट स्थित पार्टी कार्यालय में मिला.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 16 Aug 2026 12:38 PM (IST)
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TMC आशीष बनर्जी का शव रविवार (16 अगस्त 2026) को  बीरभूम के रामपुरहाट स्थित उनके घर के पास TMC के पार्टी कार्यालय में मिला. पुलिस के अनुसार शव फंदे से लटका हुआ था और मौके से एक कथित सुसाइड नोट भी मिला है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. मौत की परिस्थितियों की अंतिम पुष्टि जांच के बाद ही होगी.

PTI के मुताबिक, आशीष बनर्जी ने सुसाइड नोट में दावा किया कि वह कभी भ्रष्टाचार में शामिल नहीं रहे. उन्होंने किसी काम के बदले कभी पैसे नहीं लिए. उन्होंने कथित रूप से यह भी लिखा कि वह पार्टी के भीतर होने वाले गलत कामों को हमेशा स्वीकार नहीं कर पाते थे लेकिन उनका विरोध भी नहीं कर सके.

आशीष बनर्जी कहां से 5 बार रह चुके हैं विधायक?

आशीष बनर्जी पश्चिम बंगाल की राजनीति के वरिष्ठ तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता और बीरभूम जिले की रामपुरहाट विधानसभा सीट से पांच बार विधायक रह चुके थे. उन्होंने 2001 से 2026 तक लगातार रामपुरहाट का प्रतिनिधित्व किया था. उनकी पहचान सिर्फ विधायक के तौर पर नहीं थी. वे 2 जुलाई 2021 से 7 मई 2026 तक पश्चिम बंगाल विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रहे. इससे पहले ममता बनर्जी सरकार में उन्होंने अलग-अलग विभागों की जिम्मेदारी भी संभाली थी.

राजनीतिक सफर

आशीष बनर्जी ने राजनीति में आने से पहले रंपुरहाट कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम किया था. उनके पास बर्दवान विश्वविद्यालय से स्नातक, परास्नातक और पीएचडी की डिग्री थी. वह 2014-15 में आयुर्वेद, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्ध, योग और होम्योपैथी विभाग के राज्य मंत्री रहे. इसके बाद 2015-16 में जैव प्रौद्योगिकी, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम निगरानी विभाग संभाला और 2017 से 2021 तक कृषि मंत्री रहे.

2026 में चुनाव हार गए थे

2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में आशीष बनर्जी को रामपुरहाट सीट पर बीजेपी के ध्रुब साहा से हार मिली. इसके बाद जून 2026 में उन्होंने बीरभूम जिला TMC अध्यक्ष और जिला कोर कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और खुद को पार्टी का सामान्य सदस्य बताया.

पुलिस कर रही मामले की जांच

फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटनास्थल से मिले कथित सुसाइड नोट और अन्य सबूतों की जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना की असली वजह क्या थीं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद ही मौत की वजह की आधिकारिक पुष्टि हो सकेगी.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 16 Aug 2026 11:45 AM (IST)
Tags :
TMC TMC: Asish Banerjee Death
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