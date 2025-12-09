West Bengal News: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 'बाबरी' मस्जिद के शिलान्यास के बाद से तृणमूल कांग्रेस (TMC) के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर को धमकी मिल रही है. भरतपूर के विधायक कबीर ने ऐसी गंभीर शिकायत की है. उन्हें 'रोज बाहर के राज्य से फोन पर जान से मारने की धमकी आ रही है'. हुमायूं कबीर ने कहा कि सुरक्षा बढ़ाने की गुहार लगाकर राज्य सरकार और पुलिस को ईमेल करूंगा. सुरक्षा को लेकर केंद्र को भी कहूंगा, अदालत में भी जाऊंगा और साथ ही उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए 8 निजी सुरक्षाकर्मियों को नियुक्त किया है.

मेरी जान को खतरा है- हुमायूं कबीर

धमकियों को लेकर हुमायूं कबीर ने कहा है, ''तृणमूल की सरकार ने अभी तक मेरी सिक्योरिटी वापस नहीं ली है, लेकिन मैं मान रहा हूं जिस तरह से मेरे ऊपर खतरा आ रहा है. बंगाल के बाहर कुछ लोग अभी भी सीधे फोन पर मुझे धमकी दे रहे हैं. इस हफ्ते 16 तारीख तक मेरा बैंगलरु में एक अपॉइंटमेंट है, उसे कैंसिल करूंगा या रखूंगा. वह भी मेरी सिक्योरिटी के सवाल पर मुझे सोचना पड़ रहा है कि जब भी मैं प्लेन पकड़ूंगा तभी मेरे पीछे कोई न कोई लग सकता है.''

उन्होंने कहा, ''मुझे कुछ कर सकता है. सबसे जरूरी मेरी सिक्योरिटी बढ़ाना है तो मैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को जो मेल करना है करूंगा. मैं अब वेस्ट बंगाल पुलिस पर यह भरोसा नहीं रख रहा हूं. कुछ न लेकर तो तृणमूल गवर्नमेंट कहने लगी है कि मैं बीजेपी के पैसे पर चल रहा हूं, बीजेपी मुझे पैसे दे रही है. आज अगर मेरी लाइफ बर्बाद होती है तो कोई मुझे वापस नहीं ला पाएगा तो मुझे सिक्योरिटी चाहिए."

धमकी की परवाह नहीं करता- हुमायूं कबीर

हुमायूं कबीर ने आगे कहा है, ''सिक्योरिटी के लिए मैं वेस्ट बंगाल पुलिस को भी जैसे आधिकारिक तौर पर मेल करूंगा, साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी कहूंगा. ऑनरेबल हाईकोर्ट में जाऊंगा. हाईकोर्ट नौशाद को अगर 6-8 सिक्योरिटी दे सकता है तो उस स्थिति में सिक्योरिटी मुझे हाईकोर्ट दे तो निश्चित रूप से सेंट्रल फोर्स मिलेगी. उससे पहले मेरे पास कल तक 8 निजी सिक्योरिटी मैं लागू कर रहा हूं मेरे लिए. कई अनजान फोन से मुझे बहुत तरह की धमकी दी जा रही है, जान से मार दिया जाएगा. उनकी धमकी की मैं परवाह नहीं करता, मैं ऊपर वाले पर भरोसा करता हूं, ऊपर वाला एक दिन ही मेरी मृत्यु देगा, जिस दिन मृत्यु होगी, लेकिन मुझे सावधानी बरतनी होगी."