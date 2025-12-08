Kolkata News: उत्तर-पश्चिम दिशा से आ रही ठंडी हवा के कारण दक्षिण बंगाल में सर्दी का असर तेज हो गया है. कोलकाता सहित आसपास के जिलों में सुबह-शाम ठंडी हवा चल रही है. अलीपुर मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि इस पूरे सप्ताह मौसम शुष्क रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है. तापमान में भी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, इसलिए अगले सात दिनों तक इसी तरह की ठंड बनी रहेगी.

कोलकाता में पारा 15 डिग्री, जिलों में तापमान और नीचे

कोलकाता में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. कई जिलों में तो पारा 10-11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. बीरभूम के श्रीनिकेतन में तापमान 10 डिग्री से भी नीचे चला गया था और वहां न्यूनतम पारा 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. दिन का तापमान भी सामान्य से नीचे है, जिससे पूरे दिन हल्की सर्दी का एहसास बना हुआ है.

सुबह के समय शहर में हल्का कोहरा छाया रहता है, लेकिन बाद में आसमान साफ हो जाता है. हवा में नमी की मात्रा काफी बदल रही है. मंगलवार को कोलकाता में सापेक्षिक आर्द्रता 43 से 89 प्रतिशत तक रही.

उत्तर बंगाल में कोहरे का प्रकोप

उत्तर बंगाल में मुख्य रूप से सुबह के समय कोहरा छाने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, कुछ स्थानों पर दृश्यता 200 मीटर तक गिर सकती है. पहाड़ी इलाकों और तटीय जिलों में कोहरा अधिक रहेगा. दार्जिलिंग में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया है. मालदा में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के आसपास है. दिन में मौसम साफ रहेगा लेकिन सुबह और रात की ठंड जारी रहेगी.

उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव

उत्तर-पश्चिम भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है. इसके साथ जम्मू-कश्मीर के ऊपर एक चक्रवात भी सक्रिय है, जिससे वहां बादल और ठंड दोनों बढ़े हुए हैं. पूर्वी बांग्लादेश और आसपास के इलाकों में भी ऊपरी वायु परिसंचरण बना हुआ है, लेकिन बंगाल में इसका बड़ा असर नहीं दिखाई दे रहा है.

छत्तीसगढ़–एमपी–ओडिशा में शीतलहर

मौसम विभाग के अनुसार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और गुजरात के बड़ोदरा क्षेत्र में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है. इन इलाकों में रात का तापमान काफी नीचे गिर गया है और सुबह के समय तेज ठंड महसूस हो रही है. उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में भी कोहरा छाया हुआ है. हिमाचल प्रदेश में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है. वहीं, पूर्वोत्तर भारत के राज्य असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कोहरा छाया रहेगा.