West Bengal News: पश्चिम बंगाल के हावड़ा के रामराजतला मोड़ के पास रहने वाली 103 साल की पार्वती दास एक बार फिर सुर्खियों में हैं. शिवपुर विधानसभा क्षेत्र की इस बुजुर्ग मतदाता का इस बार भी एन्यूमरेशन फॉर्म भरा और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया. उनके उत्साह और देश के प्रति जिम्मेदारी को देखते हुए मंगलवार सुबह बीएलओ और बीएलए ने उनके घर पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया.

देश के प्रति जज्बे की मिसाल

पार्वती दास का जन्म 12 अगस्त 1923 को हुआ था और वह राज्य की सबसे बुजुर्ग मतदाताओं में शामिल हैं. 2002 से लेकर अब तक हर चुनाव में उनका नाम मतदाता सूची में मौजूद है. कई साल पहले उनके पति का निधन हो चुका है. वह अपने बेटे, बहू और अन्य रिश्तेदारों के साथ रहती हैं.

उम्र अधिक होने के कारण चलने-फिरने में परेशानी होती है और आंखें भी कमजोर हो चुकी हैं. पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने घर पर ही वोट डाला था. शिवपुर विधानसभा क्षेत्र के 227 नंबर पार्ट में उनका नाम शामिल है.

बीएलओ ने घर जाकर किया सम्मान

राज्य में इन दिनों चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया तेजी से चल रही है. इसी क्रम में बीएलओ उनके घर एन्यूमरेशन फॉर्म लेकर पहुंचे थे. परिवार ने फॉर्म को भरकर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करा दिया.

मंगलवार सुबह बीएलओ रूपा लाहिड़ी और बीएलए टू अमर दत्ता ने पार्वती दास को उनके घर पर सम्मानित किया. उन्हें गले में उत्तरिया पहनाया गया और हाथ में गुलाब का फूल दिया गया.

देश के कल्याण के लिए वोट जरूर दूंगी- पार्वती दास

सम्मान पाने के बाद पार्वती दास ने कहा, “मैंने पहले भी वोट दिया है, और इस बार भी जरूर वोट दूंगी. मैं देश का कल्याण चाहती हूं.” उनकी बात सुनकर वहां मौजूद अधिकारी भी भावुक हो गए. बीएलओ ने कहा कि पार्वती दास राज्य की सबसे बुजुर्ग मतदाता हैं और अब भी खुद सोच-समझकर निर्णय लेती हैं. ऐसे लोग जब तक जीवित हैं, देश का उतना ही भला होगा. बीएलए टू अमर दत्ता ने कहा कि इतने बुजुर्ग मतदाता को सम्मान देना गर्व की बात है. उनका एन्यूमरेशन फॉर्म समय पर भरकर अपलोड कर दिया गया है.