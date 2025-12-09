Punjab: पल भर में गरीबी खत्म! 200 रुपए से करोड़पति बना मजदूर परिवार, लॉटरी से जीते 1.5 करोड़

Punjab News: पंजाब के फरीदकोट से एक दिल छू लेने वाली और प्रेरणादायी खबर सामने आई है. यहां खेती-बाड़ी और मजदूरी कर अपना घर चलाने वाली नसीब कौर नाम की महिला ने 1.5 करोड़ रुपये की लॉटरी जीत ली. आर्थिक तंगी में जीवन गुज़ार रहे इस परिवार के लिए यह जीत किसी वरदान से कम नहीं है.

शख्स ने पहली बार पत्नी के नाम पर खरीदा था टिकट

नसीब कौर के पति राम सिंह पिछले चार वर्षों से लगातार लॉटरी टिकट खरीदते आ रहे थे. हर बार वह अपने नाम पर टिकट लेते थे, लेकिन इस बार उन्होंने 200 रुपये का मंथली टिकट अपनी पत्नी के नाम से खरीदा. किस्मत का खेल देखिए, इस बार वही टिकट करोड़ों में निकल आया. राम सिंह ने बताया कि उन्हें हमेशा उम्मीद रहती थी कि एक न एक दिन किस्मत जरूर साथ देगी.

बहुत खराब थीं आर्थिक हालत

लॉटरी लगने से पहले यह परिवार बेहद गरीबी में जीवन गुजार रहा था. दोनों पति-पत्नी खेतों में मजदूरी करके अपना घर चलाते थे. इतनी खराब स्थिति थी कि उनके पास मोबाइल फोन तक नहीं था. जानकारी मिलते ही दुकानदार को खुद उनके घर जाकर बताना पड़ा कि उनके नंबर पर लॉटरी लगी है. राम सिंह ने बताया कि दुकानदार सादिक की दुकान से उन्होंने टिकट खरीदी थी. दुकानदार ने कई बार फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल न होने के कारण वह बात नहीं कर पाए. आखिरकार जब लॉटरी का रिजल्ट आया तो वह खुद उनके घर पहुंचा.

जिंदगी में पहली बार पहुंचे चंडीगढ़

नसीब कौर और उनके पति राम सिंह अपनी जिंदगी में पहली बार चंडीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने लॉटरी जीतने के बाद जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी की. जोड़ा बेहद साधारण जीवन जीता है और बड़े शहरों में जाने का अनुभव भी उनके पास नहीं था. फिर भी, वे आशा के साथ चंडीगढ़ पहुंचे और जब असली प्रमाण मिल गया, तो खुशी के साथ वापस लौट गए.

नसीब कौर के चार बच्चे हैं, तीन बेटियां और एक बेटा. सभी बच्चे विवाहित हैं. अब इस लॉटरी के पैसे से यह परिवार अपनी जीवन‐स्तर सुधारने की उम्मीद कर रहा है.