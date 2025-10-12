पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने छात्रावास में रहने वाली छात्राओं, विशेषकर राज्य के बाहर की छात्राओं से आग्रह किया कि वे छात्रावास के नियमों का पालन करें और देर रात बाहर न निकलें.

ममता बनर्जी के इस बयान को लेकर आरजी कर मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या की पीड़िता के पिता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'CM ममता बनर्जी ने बहुत अच्छी बात कही है. हम उनसे कहेंगे कि आज रात एक फतवा जारी करें कि कल सुबह से कोई भी लड़की घर से बाहर न निकले, यह अच्छा होगा. कोई भी लड़की बाहर नहीं जाएगी.'

'बेहतर होगा कि मुख्यमंत्री फतवा जारी करें'

पीड़िता के पिता ने कहा, 'अगर वह अपना काम नहीं कर सकतीं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए. पश्चिम बंगाल में ओडिशा की एक लड़की के साथ ऐसी ही घटना हुई है. वह उस राज्य को क्या संदेश दे रही हैं? बेहतर होगा कि मुख्यमंत्री फतवा जारी करें. अच्छा होगा कि कल से लड़कियां घर से बाहर न निकलें.'

#WATCH | North 24 Parganas, West Bengal | Father of the RG Kar Medical College rape and murder victim says, "... She has spoken very well. We'll ask her to issue a fatwa tonight that no girl will be allowed to leave her home starting tomorrow morning. That would be good. No girl… https://t.co/6aGsFXr9Oa pic.twitter.com/FVZtCDKpz2 — ANI (@ANI) October 12, 2025

उन्होंने आगे कहा, 'मुख्यमंत्री ऐसी बातें कह रही हैं, वह कानून-व्यवस्था की ठीक से निगरानी नहीं कर रही हैं. वह इसे देख नहीं पा रही हैं, इसलिए वह पीड़िता पर दोष लगा रही हैं. हमें यह व्यवहार बहुत आपत्तिजनक लगता है. हमारी यही सलाह है कि उन्होंने लड़कियों के घर से बाहर निकलने पर रोक लगाने वाला फतवा जारी किया है.'

पीड़िता के पिता की ओडिशा सरकार से अपील

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 23 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया. पीड़िता के पिता ने बेटी की जान के खतरे का हवाला देते हुए रविवार (12 अक्टूबर, 2025) को ओडिशा सरकार से उसे इलाज के लिए भुवनेश्वर स्थानांतरित करने की अपील की. पीड़िता, MBBS द्वितीय वर्ष की छात्रा है और अभी दुर्गापुर के एक अस्पताल में उसका इलाज जारी है.

अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार (10 अक्टूबर, 2025) को रात करीब आठ बजे एक दलित छात्रा से तीन लोगों ने कथित तौर पर उस समय दुष्कर्म किया, जब वह अपने पुरुष छात्र के साथ परिसर से बाहर गई थी. छात्रा के पिता ने कहा कि परिवार पश्चिम बंगाल में असुरक्षित महसूस कर रहा है और किसी पर भी भरोसा करने से बहुत डरा हुआ है.

ये भी पढ़ें:- 'अब खुद कांग्रेस ने कबूली गलती', ऑपरेशन ब्लू स्टार पर चिदंबरम के बयान को लेकर बोली BJP