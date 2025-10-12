'अब खुद कांग्रेस ने कबूली गलती', ऑपरेशन ब्लू स्टार पर चिदंबरम के बयान को लेकर बोली BJP

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' के बारे में पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इतिहास में यह सच्चाई दर्ज होनी चाहिए कि ऑपरेशन राष्ट्र की आवश्यकता की वजह से नहीं, बल्कि इंदिरा गांधी के ‘राजनीतिक दुस्साहस’ के कारण चलाया गया था. भाजपा ने सवाल किया कि क्या कांग्रेस अब सच बोलने और झूठे विमर्श को उजागर करने के लिए चिदंबरम के खिलाफ कार्रवाई करेगी?

दरअसल चिदंबरम ने हिमाचल प्रदेश के कसौली में एक साहित्यिक कार्यक्रम में कहा था कि जून 1984 में स्वर्ण मंदिर में छिपे आतंकवादियों को पकड़ने के लिए चलाया गया ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ सही तरीका नहीं था और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी.

आतंकवादियों को पकड़ने के लिए ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ गलत तरीका

उन्होंने कहा, ‘सभी आतंकवादियों को पकड़ने का कोई और तरीका हो सकता था, लेकिन ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ गलत तरीका था और मैं इस बात से सहमत हूं कि श्रीमती गांधी ने इस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकाई. यह सेना, खुफिया विभाग, पुलिस और नागरिक सुरक्षा एजेंसियों का संयुक्त निर्णय था और आप पूरी तरह से श्रीमती गांधी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते.’

‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ दमदमी टकसाल के नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले और आतंकवादियों को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से खदेड़ने के लिए चलाया गया सैन्य अभियान था. बाद में 31 अक्टूबर, 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी.

किरेन रिजीजू ने दी प्रतिक्रिया

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू ने पूर्व गृह मंत्री की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, 'चिदंबरम जी ने कांग्रेस की गलतियों को बहुत देर से स्वीकार किया है. पहले चिदंबरम ने खुलासा किया था कि अमेरिका और विदेशी ताकतों के भारी दबाव के कारण भारत के मुंबई में हुए पाकिस्तानी आतंकवादी हमलों का जवाब नहीं दे सका, अब वह स्वीकार कर रहे हैं कि स्वर्ण मंदिर में ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ भी एक गलती थी.'

चिदंबरम की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आर पी सिंह ने कांग्रेस की आलोचना की और कहा, 'इतिहास में यह सच दर्ज किया जाना चाहिए.' उन्होंने कहा कि ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ कोई राष्ट्रीय जरूरत नहीं थी, बल्कि यह एक ‘राजनीतिक दुस्साहस’ था. एक राष्ट्रवादी होने के नाते, मेरा दृढ़ विश्वास है कि ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ पूरी तरह से टाला जा सकता था, पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने सही कहा है.'

