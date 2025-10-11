पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार (11 अक्तूबर 2025) को महान अभिनेता अमिताभ बच्चन को जन्मदिन की बधाई दी और 1984 में पहली बार दोनों के एकसाथ संसद में आने के बाद दशकों पुराने जुड़ाव को याद किया. बनर्जी ने एक्स पर लिखा, "महान अभिनेता अमिताभ बच्चन जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं! आपको निरंतर अच्छा स्वास्थ्य, खुशी और हम सभी के लिए कई प्रेरणादायक वर्ष प्रदान करें."

उन्होंने अभिनेता के साथ अपने निजी रिश्ते को याद करते हुए कहा, "मैं 1984 से अमिताभ जी के साथ अपने स्नेही रिश्ते को संजोती हूं, जब हम दोनों पहली बार भारतीय संसद के सदस्य बने थे." उन्होंने आगे लिखा कि यह हमारे लिए सम्मान की बात है कि उन्होंने और जया जी ने कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अपनी गरिमामय उपस्थिति से हमें कई बार गौरवान्वित किया है. वे हमारे महोत्सव परिवार के सदस्य हैं.

Wishing the legendary Amitabh Bachchan Ji a very happy birthday!



May you be blessed with continued good health, happiness, and many more inspirational years for us all.



I cherish the affectionate relationship I share with Amitabh ji since 1984 when we both became first-time… — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) October 11, 2025

महानायक अमिताभ बच्चन

भारतीय सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन शनिवार, 11 अक्टूबर 2025 को 83 वर्ष के हो गए. 1942 में तत्कालीन इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में जन्मे अमिताभ बच्चन का जीवन एक संकल्प, संघर्ष और सफलता की अनूठी कहानी है. 5 दशकों से अधिक लंबे करियर में उन्होंने जो विरासत रची है, उसने उन्हें न सिर्फ बॉलीवुड का सबसे बड़ा सितारा, बल्कि विश्व सिनेमा के सबसे सम्मानित अभिनेताओं में भी शुमार कर दिया है.

कवि पिता और सामाजिक चेतना से भरा पारिवारिक वातावरण

अमिताभ बच्चन का जन्म हिंदी साहित्य के दिग्गज कवि हरिवंश राय बच्चन और सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन के घर हुआ था. बचपन से ही उनके घर का वातावरण साहित्य, संगीत और सामाजिक चेतना से ओतप्रोत था. हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध काव्य रचना मधुशाला ने भारतीय साहित्य में अमर स्थान पाया, और इसी घर में पले-बढ़े अमिताभ ने संवेदनशीलता और अभिव्यक्ति की गहराई को अपनी अभिनय शैली में ढाल लिया.

