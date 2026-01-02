'BJP के कर्मठ नेता, जिनके जाने से...', यूपी में विधायक के निधन पर PM मोदी ने जताया शोक

यूपी के फरीदपुर से बीजेपी विधायक डॉ. श्याम बिहारी लाल जी का निधन हो गया है. पूरे प्रदेश में राजनीतिक शोक की लहर दौड़ गई. उनके निधन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है. उन्होंने एक पोस्ट एक्स सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया है.

पीएम मोदी ने लिखा, 'उत्तर प्रदेश के फरीदपुर के विधायक डॉ. श्याम बिहारी लाल जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है. वे जनहित में समर्पित भाजपा के एक कर्मठ नेता थे, जिनके जाने से पार्टी को अपूरणीय क्षति हुई है. शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. ओम शांति!'

हार्ट अटैक से हुआ निधन

फरीदपुर विधानसभा सीट से विधायक डॉ. श्याम बिहारी लाल का शुक्रवार यानी 2 जनवरी 2026 को हार्ट अटैक से निधन हो गया. उनकी सर्किट हाउस में अचानक तबीयत बिगड़ गई थी. उन्हें निजी अस्पताल में ले जाया गया था. जहां उन्हें डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. डॉ. श्याम बिहारी लाल एक दिन पहले ही अपने कार्यकर्ताओं के साथ जन्मदिन मनाया था.

फरीदपुर सीट से दो बार बने विधायक

डॉ. श्याम बिहारी लाल दो बार फरीदपुर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे. वे एक सरल, सौम्य और शिक्षाविद् छवि के नेता माने जाते थे. उनके निधन से फरीदपुर क्षेत्र ही नहीं, बल्कि पूरे बरेली जनपद को अपूरणीय क्षति हुई है.

जनसेवा और शिक्षा जगत की बड़ी क्षति

इस घटना की सूचना मिलते ही बीजेपी नेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों और शुभचिंतकों का अस्पताल और सर्किट हाउस में जमावड़ा लग गया. पार्टी और जिले के कई वरिष्ठ नेताओं ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए इसे जनसेवा और शिक्षा जगत के लिए बड़ी क्षति बताया है.