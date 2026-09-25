'यूपी में बनी ब्रह्मोस पाकिस्तान की नींद उड़ा रही', अमित शाह का पड़ोसी मुल्क को मैसेज

ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 के चौथे संस्करण का आगाज हो गया है. केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इस ट्रेड शो का उद्घाटन किया. इस मौके पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, आज 25 सितंबर है और योगी जी ने क्या सोच कर ये डेट रही है मुझे नहीं पता लेकिन आज पंडित दीन दयाल जयंती है और वो पंडित दीन दयाल जिनकी बनाई हुई जनसंघ आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है.

पीएम मोदी ने 25 सितंबर को ही मेक इन इंडिया की शुरुआत की थी. 12 साल पहले मोदी जी ने मेक इन इंडिया की शुरुआत की थी और ये ट्रेड शो उसी पहल का एक हिस्सा है.

''यूपी देश के विकास का इंजन बनकर आगे बढ़ रहा है''

उन्होंने कहा, आज वही उत्तर प्रदेश डबल इंजन की सरकार के जरिए दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है और आज यूपी देश के विकास का इंजन बनकर आगे बढ़ रहा है और आज उत्तर प्रदेश मैन्युफेक्चरिंग के क्षेत्र में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है. आज एक ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने की तरफ़ यूपी बढ़ रहा है. आज उत्तर प्रदेश का विकास तेजी से हो रहा है क्योंकि यहां उद्योग के लिए बेहतर माहौल है. पहले यूपी में माफिया राज था लेकिन 2017 में योगी सरकार आने के बाद माफिया राज खत्म हुआ और व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की. इसीलिए यूपी में आज निवेश बढ़ रहा है. आप मोदी जी और योगी जी के मार्गदर्शन में यूपी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं.

जीडीपी का जिक्र किया

आज दुनिया में तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत की है. मोदी जी ने जो संकल्प 2047 में भारत दुनिया के हर क्षेत्र में नंबर वन होगा तो वो संकल्प साकार होगा. कुछ लोग भारत के बढ़ते विकास को नहीं देख पा रहे है. आज 6 जगह डिफेंस कॉरिडोर को लेकर इन्वेस्टमेंट आ रहा है. आज दुनिया के 80 देशों में भारत निर्यात कर रहा है. आज यूपी में ब्रह्मोस पाकिस्तान की नींद उड़ा रहे है. यूपी में वाहन चोरी और चैन स्नैचिंग का हब था लेकिन आज वाहनो के मैन्युफ़ेक्चरिंग का हब बन रहा है आज चैन स्नैचिंग की जगह ज्वैलरी का हब बन रहा है.

युवाओं के लिए काम कर रही सरकार

यूपी के युवाओ के लिए भी सरकार काम कर रही है. इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार बेहतर किया जा रहा है. बेहतर हाई वे मेट्रो कनेक्टिविटी को लगातार बढ़ावा मिल रहा है. वन डिस्टिक वन प्रोडेक्ट के कारण छोटे उद्योगों को तेजी से बढ़ावा मिल रहा है. आज मैं ODOC की वेबसाइट की लॉचिंग करके आ रहा हूं. ट्रेड शो के लिए योगी सरकार को शुभकामनाएं.

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