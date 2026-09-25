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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातरुण तेजपाल की याचिका पर गोवा सरकार को SC का नोटिस, 10 साल की सजा को दी है चुनौती

तरुण तेजपाल की याचिका पर गोवा सरकार को SC का नोटिस, 10 साल की सजा को दी है चुनौती

पत्रकार तरुण तेजपाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गोवा सरकार को नोटिस जारी किया है. तेजपाल की सजा को 10 साल से बढ़ाकर उम्रकैद करने की मांग की है.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 25 Sep 2026 01:08 PM (IST)
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2013 के रेप मामले में सजा काट रहे पत्रकार तरुण तेजपाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गोवा सरकार को नोटिस जारी किया है. तेजपाल ने बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली 10 साल की की सजा को चुनौती दी है. इस मामले में गोवा सरकार ने भी याचिका दायर कर तेजपाल की सजा को 10 साल से बढ़ाकर उम्रकैद करने की मांग की है. दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जाएगी.

तेजपाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान उनकी तरफ से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने तेजपाल को बरी कर दिया था. हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में जाने वाले तथ्यों की उपेक्षा करते हुए ट्रायल कोर्ट का आदेश पलट दिया. तेजपाल सरेंडर कर जेल जा चुके हैं. अब इस मामले पर जल्द सुनवाई होनी चाहिए.

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अगली तारीख तय करेंगे

मामले की सुनवाई कर रही 2 जजों की बेंच के अध्यक्ष जस्टिस एम एम सुंदरेश ने कहा कि याचिका पर नोटिस जारी किया जा रहा है. सिब्बल ने सुनवाई की तारीख तय करने का अनुरोध किया. इस पर जजों ने भरोसा दिया कि वह जल्द ही अगली तारीख तय करेंगे.

बहस के दौरान सिब्बल ने कहा कि तेजपाल का आचरण हमेशा अच्छा रहा है. गोवा सरकार के लिए पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस दलील को व्यर्थ बताया. मेहता ने कहा, "यह जरूरी नहीं कि रेप जैसा अपराध वर्षों तक चलता रहे. इसके लिए एक दिन भी काफी होता है."

ध्यान रहे है कि इस साल 4 अगस्त को बॉम्बे हाई कोर्ट ने तरुण तेजपाल को अपने दफ्तर की एक जूनियर सहयोगी के साथ रेप के जुर्म में 10 साल की सजा सुनाई थी. हाई कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 3 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया था.

तरुण तेजपाल ने किया था सरेंडर

तरुण तेजपाल ने 2013 के दुष्कर्म मामले में 14 सितंबर को गोवा की मापुसा अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद उन्होंने सरेंडर किया है, जिसमें अदालत ने कहा था कि बॉम्बे हाईकोर्ट के दोषसिद्धि वाले फैसले के खिलाफ उनकी अपील पर सुनवाई से पहले उन्हें सरेंडर करना होगा.

ये भी पढ़ें: क्या इलेक्शन कमीशनर को गिरफ्तार किया जा सकता है? 2023 का नया कानून क्या कहता है, समझिए

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 25 Sep 2026 01:08 PM (IST)
Tags :
Goa Government SUPREME COURT Tarun Tejpal
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