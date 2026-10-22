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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकर्नाटक विधानसभा को उड़ाने का AI से बनाया वीडियो, आरोपी गिरफ्तार

कर्नाटक विधानसभा को उड़ाने का AI से बनाया वीडियो, आरोपी गिरफ्तार

कर्नाटक विधानसभा को बम से उड़ाने का AI वीडियो पोस्ट करने के आरोप में बेंगलुरु पुलिस ने बिहार के 25 वर्षीय हजरत अली को गिरफ्तार किया है. वह यहां पाइप फिटिंग का काम कर रहा था.

Written By : पिंकी राजपुरोहित |  Updated at : 22 Oct 2026 07:51 PM (IST)
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कर्नाटक विधानसभा को बम से उड़ाने का AI वीडियो पोस्ट करने के आरोप में बेंगलुरु पुलिस ने बिहार के 25 वर्षीय हजरत अली को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान बिहार के अररिया जिले के रहने वाले हजरत अली शोएब के रूप में हुई है.

पुलिस के मुताबिक, वह पिछले कुछ महीनों से बेंगलुरु में दिहाड़ी पर पाइप फिटिंग का काम कर रहा था. पुलिस के मुताबिक, वीडियो में कर्नाटक विधानसभा भवन विधान सौधा पर गोली चलाने जैसा दृश्य दिखाया गया, जिसके बाद इमारत में जोरदार धमाका होता है. इसे एआई आधारित विजुअल इफेक्ट्स के तैयार किया गया.

पुलिस ने दर्ज किया केस

पुलिस के अनुसार, ऐतिहासिक इमारत में भीषण धमाके का एआई से तैयार फर्जी वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘इंस्टाग्राम’ पर अपलोड किया गया था. वीडियो के साथ ‘Vidhanasabha Uda Diya Bam se’ कैप्शन लिखा गया था. 

इस घटनाक्रम के सिलसिले में विधान सौध थाने में मामला दर्ज किया गया है. मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और आरोपी को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है. इस मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353(1)(b) और 353(2) के तहत केस दर्ज किया है. पहली धारा झूठी जानकारी या अफवाह फैलाकर जनता में डर पैदा करने से संबंधित है.

यह भी पढ़िए - स्पीकर ओम बिरला की दो टूक, 'अगर CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का प्रस्ताव...'

आरोपी से पूछताछ करने में जुटी पुलिस

दूसरी धारा धर्म, जाति, भाषा, जन्मस्थान या निवास जैसे आधारों पर समूहों के बीच दुश्मनी या नफरत बढ़ाने वाली जानकारी फैलाने से संबंधित है. इन धाराओं के तहत तीन साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. जांच की जा रही है कि उसने वीडियो क्यों बनाया और सोशल मीडिया पर क्यों पोस्ट किया.

यह भी पढे़ं - SIR को लेकर जयराम रमेश का फिर CEC-PM पर हमला, बोले- 'Form 6 में गैरकानूनी...'

Published at : 22 Oct 2026 07:51 PM (IST)
Tags :
Karnataka News Karnataka Crime News
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