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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियारीजिम चेंज वाले बयान पर पीएम मोदी का पलटवार, 'भारत की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिलाने में जुटे'

रीजिम चेंज वाले बयान पर पीएम मोदी का पलटवार, 'भारत की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिलाने में जुटे'

पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया जहां नए ऑर्डर की तलाश में है, वहीं भारत में कुछ लोग डिसऑर्डर के सपने देख रहे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस भारत की प्रगति को कटघरे में खड़ा कर रही है.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 22 Oct 2026 09:48 PM (IST)
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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन के प्रोटेस्ट और रिजीम चेंज को लेकर बयानबाजी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटवार किया. उन्होंने  इशारों-इशारों में रिजीम चेंज वाले बयान पर कहा कि दुनिया जहां नए ऑर्डर की तलाश में है, वहीं भारत में कुछ लोग डिसऑर्डर के सपने देख रहे हैं.. उन्होंने कहा, 'आज जब दुनिया में इतना अव्यवस्था है तब एक मजबूत भारत की तस्वीर दुनिया में जानी चाहिए,  लेकिन ये लोग भारत की प्रतिष्ठा को ही मिट्टी में मिलने पर तुले हुए हैं. ये लोग विदेशों में जा-जाकर भारत को बदनाम करते हैं. विदेशियों से दखल की अर्जी लगाते हैं.'

एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में पीएम मोदी ने बिना नाम लिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कांग्रेस को परजीवी करार दिया. उन्होंने कहा, 'पता नहीं कब तक कांग्रेस अपने फेल प्रोडक्ट की लॉचिंग के लिए देश को दांव पर लगाती रहेगी.'

पीएम ने तंज कसते हुए कहा, 'साल भर में हमारे श्रीहरिकोटा से उतनी लॉचिंग नहीं होतीं, जितनी एक साल में कांग्रेस के लोग अपने नेता को लॉन्च करने की विफल कोशिश कर लेते हैं. कांग्रेस को अपनी जो दुर्दशा करनी हो करे, इससे हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपने परिवार को लगातार नाकामी के दाग से बचाने के लिए कांग्रेस अब भारत की उपलब्धियों को, भारत की अच्छाइयों को, भारत की प्रगति को कटघरे में खड़ा कर रही है.'

पीएम मोदी ने कहा, 'कांग्रेस का ये परिवार अपनी पार्टी पर बोझ बन चुका है. पार्टी के बड़े-बुजुर्ग भी समझते हैं, अकेले में मिलने पर बताते भी हैं, लेकिन अपमान का घूंट पीकर वो चुप रहते हैं. ईमानदार आलोचकों को इससे बहुत नुकसान हो रहा है, जो लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के खिलाफ अपनी बात रखना चाहते हैं, उनकी बात भी कांग्रेस के शोर में खो जाती है. उन ईमानदार आलोचकों की आवाज दब जाती है, जो लोकतंत्र का भला चाहते हैं, देश का हित चाहते हैं और भले ही सरकार के कट्टर विरोधी हों, उन्हें कांग्रेस के चीखने-चिल्लाने में अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिलता है.'

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 22 Oct 2026 09:09 PM (IST)
Tags :
Congress BJP PM Modi
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